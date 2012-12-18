Рынок оценил BMW вдвое дороже Mercedes

Инвесторы не верят, что руководство концерна Daimler сможет сократить отставание Mercedes-Benz от конкурентов.

Рыночная капитализация BMW увеличилась до 45 млрд евро по сравнению с 42,2 млрд у концерна Daimler. При этом, если от показателя последнего вычесть стоимость его подразделения по выпуску грузовых автомобилей — около 20 млрд евро, то инвесторы оценивают Mercedes-Benz в 22 млрд евро — менее половины стоимости BMW. Такой вывод делают аналитики консалтинговой компании Bernstein Research. «Доверие рынка к менеджменту Daimler находится почти на нулевой отметке: инвесторы не верят, что нынешние управленцы смогут сократить отставание от BMW», — отмечают в Bernstein Research.

С ними согласны и немецкие эксперты. «Рынок отражает мнение, что перспективы у Mercedes гораздо хуже, чем у BMW», — считает аналитик консалтинговой компании Fairesearch Ганс-Питер Водник. «Рынок всегда прав. С точки зрения инноваций BMW является лидером», — говорит он.

Как сообщает агентство Bloomberg, за 11 месяцев текущего года продажи BMW достигли 1,39 млн автомобилей против 1,19 млн у Mercedes. Разрыв между автопроизводителями составил 193 400 штук, в то время как за аналогичный период прошлого года он был на уровне 115 700 авто.

При этом, как отмечают немецкие аналитики, прибыль BMW от продажи автомобилей больше, чем у Daimler от реализации грузовиков и авто. «А для инвесторов главное — прибыль», — говорят они.

Напомним, что в сентябре прошлого года председатель правления Daimler Дитер Цетше назвал целью для Mercedes выход на первое место продаж в премиальном сегменте с наилучшими показателями прибыли к 2020 году. Но, тем не менее, в сентябре текущего года он сообщил, что доходы компании до вычета налогов и уплаты процентов снизятся по сравнению с прошлым годом.