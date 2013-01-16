Chevrolet Aveo будут собирать на ГАЗе по полному циклу

Как рассказали «За рулем.РФ» в российском представительстве General Motors, сборка седанов и хэтчбеков Chevrolet Aveo на мощностях Горьковского автозавода должна начаться в ближайшее время — ориентировочно, 5 февраля.

Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo

Chevrolet > Aveo

Chevrolet_Aveo_1

Chevrolet_Aveo_1

Соглашение о выпуске автомобилей Chevrolet Aveo на Горьковском автозаводе General Motors и «Группа ГАЗ» подписалив начале 2011 года. Дать старт производству «Авео» для российского рынка на мощностях ГАЗа партнеры намеревались в середине 2012 года.

До настоящего момента Chevrolet Aveo для России производили методом крупноузловой сборки на калининградском предприятии «Автотор». С февраля модель будут выпускать на ГАЗе по полному циклу — штамповка, сварка, окраска.

Ежегодный объем производства Aveo на ГАЗе, как ожидается, достигнет 30 тысяч автомобилей.

Инвестиции сторон в совместный проект составляют порядка 300 миллионов рублей.

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Отзывы о Chevrolet Aveo (6)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Хороший уровень комфорта в городе и на шоссе. Радует динамика.

Недостатки:

Ломучий автомат.

Комментарий:

В свое время успели поменять автомат по гарантии. После ее окончания отказ коробки стал полной неожиданностью и сильно ударил по семейному бюджету. В остальном автомобиль проявил себя достойно.

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