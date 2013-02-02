Lexus привезет в Женеву гибридный IS и будущее IS-купе

Когда автопроизводитель три раза показывает на автосалонах один и тот же концепт, это что-нибудь да значит. В Женеве громких премьер у Lexus не ожидается, но будет концептуальный LF-LC в цвете «Голубой опал» — это уже третье явление концепта после мировой премьеры в Детройте-2012 и премьеры в новом голубом цвете на автосалоне в Сиднее.

Lexus IS
Lexus IS

Lexus > IS

Lexus LF-LC Blue Concept side-front view

Lexus LF-LC Blue Concept side-front view

Главная европейская новинка Женевы, впрочем, — это гибридный седан IS 300h. Впервые его показали в Детройте, но для Старого Света 300h особенно актуален, ведь у предыдущего поколения IS гибридной версии не было, роль эконом-варианта занимал IS 220d c не свойственным для бренда дизельным мотором.

lexus-is-300h(42045)

lexus-is-300h(42045)

Концепт LF-LC, похоже, в последний раз приезжает на автовыставки в виде шоу-кара. Скорее всего на следующем крупном автосалоне (а это будет осеннее шоу во Франкфурте) мы увидим серийное купе, которое, по всей вероятности, получит имя RC, а заряженная версия ­- RC F. Lexus уже запатентовал это имя для использования в Европе и Америке.

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