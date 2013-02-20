Депутат предложил вернуть баллы и наказывать за пьяную езду штрафом в 50 тыс. и лишением прав на 3 года

Вячеслав Лысаков внес на рассмотрение Госдумы новый законопроект, в котором предлагается ввести балльную систему, вернуть в КоАП главу «Систематические нарушения ПДД», а также установить штраф в 50 тысяч рублей с лишением прав на 3 года за управление автомобилем в пьяном виде.

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Напомним, Вячеслав Лысаков ранее уже внес в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность для нетрезвых водителей и одновременно вводящий норму минимально допустимого содержания алкоголя в крови водителя в 0,2 промилле, однако правительство с осени так и не дало на него своего заключения, без которого Госдума не может рассматривать законопроект. Для внесения поправок в КоАП заключения правительства не требуется.

«Вношу законопроект в Госдуму, но исключив из него поправки в УК, чтобы не ждать ответа правительства», — сказал Лысаков РИА Новости.

«Основная причина — я не считаю возможным в ситуации, которая складывается вокруг „нуля промилле“, принимать на себя ответственность за внесение поправок в УК, предусматривающих уголовное наказание для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, при том, что критериев определения состояния опьянения в законодательстве нет», — заявил Лысаков.

За управление транспортным средством в пьяном состоянии в дополнение к лишению прав на три года устанавливается штраф в 50 тысяч рублей (сейчас полагается только лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет). Если водитель находился в наркотическом опьянении, он будет оштрафован на 50 тысяч рублей с лишением прав на 5 лет. Передача автомобиля в управление пьяному также будет караться штрафом в размере 50 тысяч рублей с лишением прав на 3 года (сейчас — штраф 2,5 тыс. рублей).

Кроме того, новый законопроект вводит балльную систему, при которой за повторные правонарушения будут полагаться более серьезные наказания.

«Вводится специальная глава 12.28 „Систематическое нарушение ПДД“. Я уберу ко второму чтению те нарушения, которые не представляют общественной опасности — нарушение стоянки, остановки, движение по выделенке для общественного транспорта», — сказал Лысаков.

При этом серьезные нарушения: проезд на красный свет, выезд на встречку, грубое нарушение скоростного режима — будут подпадать под балльную систему. Например, за проезд на красный свет предлагается в первый раз штрафовать на тысячу рублей, а повторно — на 5 тысяч и лишать прав на полгода.

Кроме того, минимальные штрафы за нарушение ПДД увеличиваются со 100 до 500 рублей.

Законопроект может вступить в силу с 1 января следующего года, сообщает РИА Новости.

Вчера стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект Ирины Яровой, предусматривающий ужесточение ответственности за пьяное вождение, в марте — в пакете с другими законопроектами на эту же тему.