Во Франции отменили штраф за отсутствие алкотестеров

Несмотря на то, что денежное взыскание не грозит французским водителям, закон, требующий иметь при себе «трубочку», никто не отменял.

Французское министерство внутренних дел сообщило, что введение с 1 марта штрафа за отсутствие у автомобилистов и мотоциклистов алкотестеров будет отложено на неопределенное время. Напомним, во Франции был принят закон, по которому с июля 2012 года водители всех транспортных средств обязаны иметь при себе алкотестер, однако из-за нехватки этих приборов взимание штрафа в 11 евро за отсутствие «трубочки» было отсрочено до 1 марта 2013 года. Таким образом, в стране по-прежнему сохраняется требование о наличии алкотестеров, но его нарушение не грозит никакими санкциями.

Озабоченность французских властей проблемой вождения в нетрезвом виде вызвана тем, что с 2006 года алкоголь является основной причиной смертности на французских дорогах — 30,8% аварий с погибшими в 2011 году произошли из-за употребления водителями спиртного. Эта цифра практически не меняется за последние 10 лет и является более высокой, чем аналогичные показатели в Великобритании (17%) и Германии (10%). В прошлом году Национальный совет по дорожной безопасности предложил ввести в ближайшее время требование нулевого содержания алкоголя в крови для водителей возрастной группы 18–24 лет. Сейчас действующий в стране лимит составляет 0,5 промилле.

Отметим, что в декабре Европейский центр по мониторингу за наркотиками и наркоманией признал алкоголь главной угрозой безопасности на дорогах стран Евросоюза.