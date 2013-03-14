Мексиканцы покажут в Англии собственный суперкар

Британский фестиваль скорости в Гудвуде станет сценой для появления на свет нового имени в мире суперкаров — VŪHL.

Мексиканская фирма, аббревиатура которой расшифровывается как «Ультралегкие и высокомощные автомобили» (Vehicles of Ultra-lightweight and High-performance), выпустила тизерное изображение передней части своего суперкара, анонсированного к участию на фестиваль в Гудвуде. Новинка под названием VŪHL 05 позиционируется как автомобиль для трек-дня, но сертифицирована для дорог общего пользования.

Скептицизм по поводу мексиканских «корней» суперкара вряд ли уместен — основатели компании VŪHL, братья Икер и Гильермо Эчеверриа, дизайнеры по специальности. И более того — происходят из семьи, имеющей непосредственное отношение к миру быстрых авто. Их отец Гильермо Эчеверриа-старший 30 лет занимался строительством автомобилей категории GT и формульных болидов.

Для разработки автомобиля мексиканцы пригласили к сотрудничеству Magna Steyr, Multimatic и Ford. У последнего VŪHL, скорее всего, позаимствует силовой агрегат. Сборка автомобилей VŪHL будет происходить в Мехико, куда из Канады будут доставлять готовые кузова. Доработку авто планируется проводить в Англии.