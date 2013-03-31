Новая Lada Kalina, конкурент Solaris от Toyota, смерть на посту ГИБДД. Итоги недели 25–29 марта с Владимиром Соловьевым

Последняя мартовская неделька выдалась богатой на автомобильные новости. В частности, стали известны подробности о новой Lada Kalina, с которой в эксклюзивном порядке познакомились журналисты журнала «За рулем».

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Технические особенности новой LADA Kalina

Toyota сможет потягаться с Hyundai Solaris

Новый кроссовер от Great Wall

Люкс-класс от Renault

Громкие премьеры Нью-Йорка

Безусловно, новая Kalina — один из самых ожидаемых рынком автомобилей, который представят сразу в трех комплектациях: «Стандарт», «Норма» и «Люкс». У «Калины» будет все, чем могут похвастать современные автомобили, включая «автомат», кондиционер, подушки безопасности и навигацию. К схватке с конкурентами автомобиль подготовился серьезно. Из Тольятти пришло и известие о повышении цен на Granta, Largus и Lada 4х4, в среднем, от 3 до 9 тысяч рублей. Рост цен в пресс-центре АВТОВАЗа кокетливо именуют корректировкой, но ценники от этого в меньшую сторону не меняются.

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Не менее интересную новость преподнесла Toyota с автосалона в Бангкоке. Оказалось, что первому в мире автопроизводителю не дают покоя лавры Hyundai Solaris, и компания ищет бюджетный ответ в сегменте B. Таким автомобилем может стать Toyota Vios, которая будет производиться в Таиланде и экспортироваться в десятки стран мира.

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Там же, в Бангкоке, «засветился» и компактный седан Mitsubishi, правда, пока в роли концепта, но у компании слово не расходится с делом, а значит, в ближайшее время мы увидим Concept G4  в качестве серийного автомобиля.

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А вот представитель китайского автопрома не только стал серийным, но и готовится к продаже на российском рынке. Нам удалось рассмотреть один из первых компактных кроссоверов, привезенных в Россию компанией Great Wall, продукция которой постепенно завоевывает признание у российских автолюбителей благодаря высокому качеству и взвешенной ценовой политике. Hover M4 обещают продавать по цене в 500 тысяч рублей. Полагаю, он найдет своего покупателя не только из-за привлекательной цены, но и благодаря интересному дизайну.

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Французской Renault надоело быть создателем бюджетных и сверхбюджетных машин. Одна из старейших автомобильных мировых марок задумалась о престиже. Целиком переориентироваться на автомобильный «от кутюр» не рискнула, зато решила ввести в модельный ряд эксклюзивные модификации под именем Initial Paris. Подробностями на этот счет поделился операционный директор Renault Карлос Таварес. Первой эксклюзивную одежду примерит Renault Clio.

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На неделе открылся Нью-Йоркский автосалон. Он интересен не только тем, что проходит в крупнейшем городе Соединенных Штатов, и тем, что там представлено немало новинок, но еще и тем, что на нем подводятся итоги всемирного конкурса «Автомобиль года», членом жюри которого является и ваш покорный слуга. Титул автомобиля года отстоял Volkswagen Golf, лучшим по дизайну признали Jaguar F-type, Porsche Boxster/Cayman стал лучшим спорткаром, ну а титул самого экологичного автомобиля завоевал американский Tesla Model S.

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image 326 NYCAUTO 01 новый размерГлавный дизайнер Volkswagen Group Вальтер де Сильва (в центре) у лучшего в мире автомобиля
Главный дизайнер Volkswagen Group Вальтер де Сильва (в центре) у лучшего в мире автомобиля
Главный дизайнер Volkswagen Group Вальтер де Сильва (в центре) у лучшего в мире автомобиля

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image 344 NYCAUTO 17 новый размерJaguar F-Type — лучший в мире по дизайну. На фото справа Адриан Холмарк, руководитель марки
Jaguar F-Type — лучший в мире по дизайну. На фото справа Адриан Холмарк, руководитель марки
Jaguar F-Type — лучший в мире по дизайну. На фото справа Адриан Холмарк, руководитель марки

image 339 NYCAUTO 12 новый размер

image 339 NYCAUTO 12 новый размерPorsche Boxster / Cayman лучший спорткар. Президенту Porsche США, есть, чем гордиться
Porsche Boxster / Cayman лучший спорткар. Президенту Porsche США, есть, чем гордиться
Porsche Boxster / Cayman лучший спорткар. Президенту Porsche США, есть, чем гордиться

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image 346 NYCAUTO 18 новый размер Электрокар Tesla Model S — самый экологичный автомобиль и ПР руководители компании
Электрокар Tesla Model S — самый экологичный автомобиль и ПР руководители компании
Электрокар Tesla Model S — самый экологичный автомобиль и ПР руководители компании

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Кроме того, нью-йоркской публике показалиновый Kiа Soul. Там дебютировал с новым компактным кроссовером SsangYong, показали новые Cadillac CTS, Toyota Highlander и Range Rover Sport. Специально премьерам Нью-Йорка мы посвятили наш спецпроект.

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На неделе закончился наш совместный с компанией Skoda марафон по олимпийским столицам Европы на автомобиле Yeti. Корреспонденты сайта несли вахту на протяжении 7300 километров, проехав через четырнадцать стран и опубликовав 12 материалов.

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Finish

И только стоило нам завершить марафон, как олимпийский Сочи огорошил автовладельцев введением новых «олимпийских» штрафов, предусматривающих взыскание с водителей до 5000 рублей за нарушение ПДД в период проведения Олимпиады. Полагаю, что водителей Yeti — официальных автомобилей Олимпиады в Сочи эти драконовские меры не коснутся.

Не обошлось на неделе и без других скандальных происшествий. Так, водительумер на посту ДПС, ожидая оформления протокола ДТП. Стало известно об очередном убийстве из-за спора на парковке...

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Наш опрос на сайте коснулся почти интимной темы, а именно — как вы боретесь со сном за рулем? Оказалось, что большинство (19%) делают короткие остановки и разминаются. Но есть и такие, кто отдает себя во власть Морфея (16%). Столько же водителей врубают погромче бодрящую музыку, 12% ответивших начинают разговор с пассажирами, а кто-то и вовсе затягивает песню (6%). Пьют кофе 9%, столько же грызут сухарики и семечки, чуть меньше (7%) предпочитают энергетические напитки. Арсенал борьбы со сном велик, и все же главное правило — не переутомляться.

На этом прощаюсь, желаю всем легких дорог и безаварийной езды!

До встречи на сайте,

Владимир Соловьев

Новая Lada Kalina, конкурент Solaris от Toyota, смерть на посту ГИБДД. Итоги недели 25–29 марта с Владимиром Соловьевым
Новая Lada Kalina, конкурент Solaris от Toyota, смерть на посту ГИБДД. Итоги недели 25–29 марта с Владимиром Соловьевым
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