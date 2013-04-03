Skoda подготовит мини-SUV к 2015 году

Слухи о том, что Skoda и SEAT выпустят компактный SUV, циркулируют довольно давно. Теперь они начали приближаться к реальности.

Ранее свое видение того, каким будет сверхкомпактный кроссовер от «Шкоды», представил известный своими рендерами Теофил Чин. Портал Autoevolution утверждает, что к публикуемым сегодня картинкам малайзиец не имеет отношения и они более похожи на то, что может выйти из цехов Skoda.

Очевидно, что новинка будет делить платформу с концептом Volkswagen Taigun. Автомобиль Baby Yeti, который пока фигурирует как CitiSUV, получил экстерьер, весьма близкий по стилю к Taigun, за исключением некоторых особенностей передней панели. Решетка радиатора и фары выполнены в типичной манере Skoda. Стоит отметить, что колеса на изображении также не футуристичные, как это было в случае с концептом, а более близкие к серийной модели.

Примечательно, что вместе с первыми слухами о грядущем сверхкомпактном кроссовере появилась и информация о том, что Skoda может начать и выпуск модели крупнее Yeti .

Предполагаемая дата выпуска для Skoda CitiSUV — 2015-й год.