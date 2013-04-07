Новые Golf и Cruze, танки на дорогах, поворот на «красный». Итоги недели 1–5 апреля с Владимиром Соловьевым

Неделя началась с дня смеха и розыгрышей.

Обновление Chevrоlet Cruze

Танки на дорогах общего пользования

На «красный» можно повернуть направо

Дело иеромонаха Илии обрастает скандальными подробностями

Первого апреля мы опубликовали несколько заметок, которые заставили посмеяться наших читателей. Больше других понравилось использование принципа нарезного оружия в глушителе для улучшения курсовой устойчивости автомобиля, а также возможность получения синтетического горючего из борщевика, растущего по обочинам дорог.

Но вернемся к более серьезным темам. На неделе Volkswagen объявил о начале продаж новинки в самом популярном в мире гольф-классе. Да, новый Golf добрался до России, лишь только стало известно, что модель удостоилась титула «Всемирный автомобиль года». Меня порадовало то, что громкие титулы не вскружили голову маркетологам и стартовая цена не оказалась заоблачной — 599 000 рублей. Правда, речь идет об автомобиле с мотором 1,2 л и механической коробкой передач. Однако следует признать, что и топовые версии автомобиля не начинаются от миллиона.

Конкуренция в этом классе машин действительно очень острая. Пока Volkswagen выводил новую модель, Chevrolet обновил Cruze. Причем обновление коснулось всех типов кузовов: хэтчбека, седана и универсала. Мои коллеги познакомились с обновленными версиями на дорогах Хорватии, которая вместо ласкового солнца встретила журналистов зимним бураном, да таким, с которым лучше тягаться на военной технике.

Небывалые снегопады пробудили интерес к передвижению на гусеничном ходу. Танки на дорогах в районе Нижнего Тагила становятся уже привычным явлением. И ведь наверняка на танке ездят за водкой — на трезвую голову такие трюки не выполняют. А, кстати, любопытно: танкистов прав тоже лишают? Хотя ты еще попробуй останови его... На чем такой смелый гаишник должен ехать?!

Впрочем, к военной технике на неделе присматривались и более высокопоставленные граждане страны. В частности, вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел в Набережных Челнах тест-драйв нового бронеавтомобиля «Тайфун». И, похоже, остался доволен.

Но вернемся на гражданку. В Калуге Citroen приступил к сборке седанов С4. Событие это значимое, ибо знаменует начало полноценного производства со штамповкой, сваркой, окраской кузовов, за которым стоит трехлетняя гарантия фирмы. В этом году планируется собрать около 12 тысяч машин.

Mazda привезла в Россию новый бензиновый мотор 2,5 л 192 л.с. для кроссовера CX-5 и объявила цены на новую комплектацию.

Hyundai i40 стал официальным автомобилем XXVII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в этом году в Казани. Это назначение, похоже, благотворно отразилось на демократизации цен на эту машину.

Российский рынок пополнился двумя моделями китайского «Первого автомобильного предприятия», созданного в далеких 50-х прошлого века при помощи Советского Союза. Тогда завод начинал с грузовиков, а вот теперь экспортирует в Россию легковушки, причем неплохого качества. FAW 2 и FAW 5 скоро можно будет увидеть на улицах, а мы вынесем свой вердикт об автомобилях уже в ближайшее время, после того как протестируем новинки.

На неделе стало доподлинно известно, что Москва — самый «пробочный» город в мире и что по длине пробок мы впереди планеты всей. Мэр Собянин может гордиться.

Зато ГИБДД решила побаловать автомобилистов. Устами начальника главного управления по обеспечению безопасности движения МВД РФ Виктора Нилова озвучено намерение разрешить в ближайшее время поворот направо при красном сигнале светофора. Такое правило существует в ряде стран, включая Соединенные Штаты.

Также пришло известие о том, что с мая может возрасти разрешенная скорость на российских автомагистралях — до 130 км/ч. Пока Москва стоит, хоть кто-то где-то сможет ехать, и ехать быстро.

Новыми скандальными подробностями обрастает дело иеромонаха Илии, сбившего прошлым летом насмерть людей на Кутузовском проспекте. На неделе стало известно о «чудотворном» исчезновении доказательств из следственных документов, которое грозит обернуться уголовным делом против самих следователей. И это-то в Великий пост!

Наш опрос был прост. В преддверии того, как очистятся от снега обочины дорог, мы решили узнать отношение читателей к езде по этим самым обочинам. Большинство (39%) считают, что штрафами не отучить россиян от этой дурной и грязной привычки. Кто-то (24%) полагает, что хамство не устоит под угрозой штрафа в 5000 рублей. Часть респондентов (14%) думают ограничиться 2000 рублей штрафа. Есть и такие, кто ничего не хочет менять и удовлетворен существующим штрафом в 500 рублей — видимо, они-то и ездят по обочинам. Грязное это дело, обочина!

На этом прощаюсь, желаю всем легких дорог и безаварийной езды!

До встречи на сайте,

Владимир Соловьев