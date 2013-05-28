Партнер Renault по созданию сети зарядных станций обанкротился

Несмотря на то, что услуги компании Better Place оказались не нужны широкой публике, французский автопроизводитель не собирается менять свои приоритеты по развитию транспорта на электротяге.

Компания Better Place — партнер Renault с 2008 года по созданию станций для зарядки и быстрой смены аккумуляторных батарей электромобилей, в воскресенье подала заявление о банкротстве в Израиле, где находятся главные акционеры и сосредоточен ее основной бизнес из 21 пункта QuickDrop.

Renault и Better Place ставили перед собой такие амбициозные цели, как продажи к 2016 году 100 000 электромобилей Fluence ZE в Израиле и Дании, где также намечалось развертывание сети станций QuickDrop. Однако на текущий момент Renault удалось реализовать лишь тысячу Fluence ZE в Израиле и 240 единиц в Дании.

«Это тяжелый день — после года коммерческих операций нам стало ясно, что ожидаемого потребительского спроса будет недостаточно, кроме того, мы поняли, что нам не приходится ждать поддержки от автопроизводителей», — прокомментировал решение компании о банкротстве ее глава Дэн Коэн.

В свою очередь, Карлос Гон, возглавляющий альянс Renault-Nissan, инвестиции которого в ближайшие два года в развитие электромобилей составят 4 млрд евро, заявил в Париже, что банкротство партнера «не ставит под вопрос наши инициативы в области электромобилей и нашу поддержку заменяемых аккумуляторов».