Сын депутата, подозреваемый в избиении сотрудника ДПС, посажен под домашний арест

Подозреваемый в избиении сотрудника ДПС в Иваново отпущен из СИЗО под домашний арест. Горожане в знак протеста готовят новый народный сход.

Громкое происшествие с избиением участниками ДТП инспектора ДПС в Иваново, ставшее причиной народного схода, получило развитие в суде. Задержанный сын депутата Ферояна был отпущен из СИЗО под домашний арест. Напомним, что именно он, как утверждает следствие, на минувшей неделе нанес инспектору ДПС удар по голове бейсбольной битой, отправив полицейского в реанимацию. Следователи задержали Мамо Ферояна, которого, как утверждалось в СМИ, отец-депутат сам привел в полицию. Однако данная версия расходится с сообщениями очевидцев инцидента, опубликованными на интернет-форумах региона. Блогеры утверждают, что Ферояна-младшего пришлось задерживать в одном из офисов принадлежащей семейству фирмы с привлечением спецподразделения.

Тем временем полиция и следствие опровергли сообщения о том, что избиение сотрудника ДПС имело групповой характер и в нем участвовали не менее восьми кавказцев. «У нас два подозреваемых по этому делу. В нанесении побоев инспектору подозревается 18-летний молодой человек», — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин. Двое — это сын депутата местной облдумы от «Единой России» Телмана Ферояна Мамо Фероян и его знакомый, который был с ним в машине. Последний, помимо прочего, подозревается в краже видеорегистратора, на который было записано нападение.

По данным интернет-издания «Газета.Ru», Фероян-младший не признал вину в избиении и вместе с адвокатом готовит версию в духе Расула Мирзаева о том, что всего лишь толкнул полицейского, а тот травмировался об асфальт. Ситуация со следствием вызвала возмущение жителей города, которые 25 и 27 июля провели два народных схода с целью сбора подписей с требованием наказать виновного. Собрания граждан были разогнаны полицией, которая задержала троих, в том числе и брата избитого полицейского. Задержанных предупредили: если они проведут еще один сход, им может грозить уголовное наказание. Однако ивановцы намерены собраться 4 августа для сбора подписей и протеста.