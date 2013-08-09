Кроссовер Haima 7 и запчасти к нему можно купить в 22 городах России

Haima 7
Кроссовер Haima 7, продажи которого начались в середине июля, продается в 22 городах России: в Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Тольяти, Оренбурге, Челябинске, Липецке, Новгороде, Белгороде, Старом Осколе, Ельце, Туле, Перми, Уфе, Екатеринбурге, Краснодаре, Ярославле, Каслях, Магнитогорске, Кургане, Казани и в Орле. К концу 2013 года число городов достигнет 40.
В начале июля первая партия запчастей для Haima 7 была доставлена из Китая на склад, расположенный в Московской области в городе Домодедово. По словам представителей компании, склад Haima, занимающий 35 тыс. м 2, соответствует всем европейским стандартам и оснащен самым современным оборудованием.
Первый видеотест Haima 7 — здесь.
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