Lada Granta хэтчбек, начало продаж Toyota Corolla, нововведения в ПДД и рост цен на топливо. Итоги недели 5–9 августа с Владимиром Соловьевым

Несмотря на пору отпусков, автомобильная жизнь ни на миг не останавливается и ухитряется преподносить сюрпризы. Сюрпризы приятные и не очень.

К числу первых относится появление пилотной серии машин Lada Granta в кузове хэтчбек. Автомобили собраны на Ижевском заводе, серийное производство хэтчбеков «Гранта» на котором начнется в 2014 году. Формально пятидверную Granta стоит называть лифтбеком — по примеру кузова Skoda Octavia, — а внешне она напоминает седан. Причем задняя часть автомобиля смотрится куда привлекательнее, чем у выпускаемого ныне седана. Можно только порадоваться за дизайнеров, что им хватило духа убрать аляповатые подштамповки вокруг задних фонарей. Без них, на мой взгляд, автомобиль смотрится серьезнее и профессиональнее, если хотите.

Lada Granta liftback no copyright

Тем не менее на неделе стало известно о начале продаж Lada Granta с этими самыми подштамповками в Европе. Понятно, что особенно много не наторгуют, но начало экспорта в развитые европейские страны, несомненно, положительно скажется на имидже Lada — многие европейцы и забыли уже, как она выглядит.

Это тем более радует на фоне снижения продаж данной модели в России. В июле Granta потеряла 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Справедливости ради замечу, что и по многим другим моделям у АВТОВАЗа дела идут ни шатко ни валко. Положение спасают новая Kalina и доставшийся с братского реношного плеча Largus.

Не знаю, имеет ли отношение к повышению цен на продаваемую в России продукцию «Рено» предоставление российского политического убежища Сноудену или нет — хотя в мире все взаимосвязано, — но французы во второй раз за год поднимают цены на Duster, Sandero, пассажирский Kangoo и даже на грузовой Master, оправдываясь взлетом инфляции и подорожанием сырья.

Зато теперь окончательно ясно, что напряжение в отношениях между США и Россией не повлияло на начало продаж японской Toyota Corolla. Теперь новую модель можно купить во всех салонах официальных дилеров по цене от 659 тысяч рублей. Впервые на модели появился двигатель 1,8 л, развивающий мощность 140 л.с., но и он не обеспечивает динамику разгона до «сотни» менее чем за 10 секунд. У автомобиля будет как механическая, так и автоматическая (вариатор) трансмиссия.

А вот у другой новинки российского рынка пока автоматической трансмиссии не будет. Речь идет о китайском кроссовере Great Wall Hover H6, также получившем на неделе российский ценник (от 749 тысяч рублей). Зато китайский автомобиль может похвастать двухлитровым дизельным двигателем. Ожидается, что к концу года эту модель начнут собирать на заводе под Липецком. Примерно в это же время могут появиться и Hover H6 с «автоматом».

Еще один азиатский производитель SsangYong обозначил перспективы появления на российском рынке обновленного кроссовера Actyon, который претерпел заметные изменения во внешности и интерьере. Произойдет это в октябре. Обновленный Actyon сможет похвастать такими премиальными штучками, как вентиляция сидений, бесключевой пуск двигателя, система контроля давления в шинах.

Наш Ульяновский автозавод начал на неделе выпуск обновленного UAZ Patriot 2014 модельного года. На вседорожник теперь устанавливается новая раздаточная коробка корейского производства с электронным блоком управления. Произошли изменения и в салоне. Появился подогрев лобового стекла, сидений, а также индивидуальный отопитель для пассажиров заднего ряда.

Тем временем в США выпустили первый кроссовер BMW X5 нового поколения. Подробнее о машине мы расскажем после того, как увидим ее на автосалоне во Франкфурте-на-Майне. Пока же известно, что у выпускаемого в Южной Каролине «баварца» будет и версия с приводом на одну только переднюю ось.

Ушедшая неделя была отмечена нововведениями в Правила дорожного движения. Среди них и введение нового скоростного режима. На некоторых автострадах скорость увеличат до 130 км/ч, а на отдельных участках автомобильных дорог порог поднимут до 110 км/ч. Появятся и новые дорожные знаки. Почему я обо всем говорю в будущем времени? Да потому, что пока ни одного из них в глаза не видел. И еще хотелось бы, чтобы при увеличении темпа движения не забыли перенастроить и посылающие «письма счастья» с дорог радары.

Самый неприятный сюрприз преподнесли топливные компании. Снова подорожание горючего. И это в нефтедобывающей-то стране! Это позор! По мнению экспертов, справедливая цена топлива для России не должна превышать 19 рублей за литр! Пора уже вводить льготы для пенсионеров за рулем. Кстати, этой теме посвящен и опрос на нашем сайте. Так что каждый может выразить свое мнение.

Стыдно мне стало за правительство, которое устами премьера Медведева назвало ужасными дороги олимпийского Сочи. Так и хочется спросить: а куда же вы, Дмитрий Анатольевич, все это время смотрели?

Наш опрос затронул тему автоматических коробок на бюджетных моделях. Несмотря на увеличение цены, почти половина опрошенных (47%) высказалась в пользу «автоматов». Поровну, по 25%, получили противники автоматических трансмиссий для недорогих машин и те, кто выражает сомнения в их надежности. Общий итог — в пользу АКП, и правы те, кто предложил ставить «автоматы» на «Гранты» и «Калины», делая управление более комфортным.

На этом желаю всем здоровья и безаварийной езды!

До встречи на сайте,

Владимир Соловьев