В Nissan создали «умные» часы Nismo (ВИДЕО)

Компания Nissan станет первым автопроизводителем, создавшим «умные» часы специально для владельцев Nissan Nismo. Они свяжут водителя с автомобилем и будут предоставлять его биометрические данные в режиме реального времени.

Концепт часов Nismo, представленный сегодня, будет показан широкой публике на Международном автосалоне во Франкфурте 10 сентября. В компании заявляют, что это первый шаг Nissan в мир технологий носимых устройств, отражающий ее стремление предлагать инновационные продукты. Часы Nissan Nismo Watch позволят водителю отслеживать различные показатели автомобиля, включая данные о средней скорости и расходе топлива; получать доступ к телематике автомобиля и данным о его характеристиках во время заездов на гоночном треке; следить за собственными биометрическими показателями, включая данные о работе сердца; связываться с автомобилем через смартфон, используя подключение по Bluetooth Low Energy; принимать от компании Nissan сообщения, касающиеся автомобиля.

«Носимые устройства быстро набирают популярность, и мы хотим использовать преимущества этих технологий, чтобы сделать бренд Nismo более доступным. В гонках и на тренировках компания Nissan использует новейшие достижения в биометрических технологиях, чтобы улучшить показатели гонщиков Nissan Nismo Athletes. Мы хотим дать нашим поклонникам возможность использовать эти технологии, чтобы они тоже могли совершенствовать свои навыки вождения автомобиля и получать больше ярких эмоций от владения продуктами Nismo», — заявил Гарет Дансмор, директор по маркетингу Nissan в Европе.

Ранее в этом году компания Nissan открыла Nismo Lab — специальную мобильную лабораторию, оснащенную передовыми тренажерами с биометрическими устройствами, такими как аппарат для снятия электроэнцефалограммы. Также в ее оснащение входит JukeRide — новейший анализатор показателей, снимающий биометрические и телематические данные (с гонщиков Nissan Nismo Athletes и, соответственно, их автомобилей) в режиме реального времени прямо в ходе гонки. Идея Nismo заключается в том, чтобы сделать эти технологии XXI века доступными для спортсменов из других дисциплин и для владельцев автомобилей Nissan путем их адаптации к носимым устройствам. Для дальнейшей проработки уже выделены три ключевых направления: электрокардиограмма; электроэнцефалограмма, показывающая степень концентрации водителя и его эмоциональное состояние; температура кожи — для анализа термодинамики тела человека и уровня жидкости в нем. Часы Nismo также будут отслеживать и оценивать активность в социальных сетях — Facebook, Twitter, Pinterest и Instagram благодаря специальному приложению Nissan Social Speed.