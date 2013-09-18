Shell попыталась разобраться с болезнями моторных масел

Известная нефтяная компания Shell — один из мировых лидеров в энергетике и нефтехимии — провела в Москве открытую дискуссию между представителями автобизнеса и экспертами в области ГСМ, обсудив проблему загустения моторного масла, с которой столкнулись российские автомобилисты.

Поводом для обсуждения послужил анализ отказов при холодных пусках двигателей в российской столице зимой 2012–2013 гг., проведенный Shell. Эксперты компании установили, что причиной проблемы, с которой столкнулись многие водители, стало чудовищное загустение моторного масла — фактически оно превращалось в битум.

Как утверждали шелловцы, в этой беде виноват некачественный российский бензин. Однако, по мнению российских экспертов, бензин тут ни при чем — в дискуссиях приводились и факты выхода из строя двигателей на новых машинах, только что прибывших со сборочных заводов.

О смертельных болезнях масел не раз писал и предупреждал журнал «За рулем». Журнал же указал на истинного виновника гибели моторного масла — это катализаторы, используемые при изготовлении базового масла.

Возможно, выступление «За рулем» в дискуссии заставит прислушаться к экспертному мнению журнала, который в течение 85 лет изучает автомобильную жизнь России. Но организованный публичный разговор на злободневную тему делает честь иностранной компании, не пытающейся замолчать трудности, с которыми сталкивается на российском рынке. Ведь среди оказавшихся в зоне риска назывались и масла самой Shell.

Основной же вывод для потребителей — следите за состоянием моторного масла автомобиля, не заливайте в двигатель что попало и, конечно же, читайте журнал и сайт «За рулем».