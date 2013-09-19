Росстандарт сделает запись видеорегистраторов доказательством для судов

Депутаты внесли в Думу законопроект с поправками в КоАП РФ, предписывающими судьям принимать видео автомобилистов к рассмотрению как доказательства. Росстандарт в настоящее время занимается разработкой требований к гаджетам. Опрошенные «За рулем.РФ» эксперты разошлись во мнениях, могут ли видеозаписи отражать реальную картину происшествия.

Автором поправки стал депутат-единоросс Дмитрий Савельев. Он считает, что необходимо внести в Кодекс изменения, которые обяжут судей при рассмотрении нарушений ПДД и других административных дел учитывать видеозаписи. По его мнению, это снизит обвинительный уклон судов при рассмотрении дел, поступивших из ГАИ. Накануне вечером глава Росстандарта Григорий Элькин заявил, что «в настоящее время разрабатывается стандарт, который будет определять требования к видеорегистраторам… в течение 2014 года ведомство завершит работу над нормативно-правовыми документами, которые позволят построить более четкую законодательную базу для автомобилистов». По его словам, которые приводит РБК Daily, «этот стандарт станет частью нормативно-правовых документов и позволит построить более четкую законодательную базу для автомобилистов».

Напомним, что ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил о намерении внести на рассмотрение депутатов поправки, которые сделают записи с видеорегистраторов доказательством в суде, но собирался привязать их к особой модели регистраторов, обеспечивающих «полную защищенность <…> от постороннего вмешательства, чтобы его владелец не смог на него как-то воздействовать, например изменить данные в свою пользу» и гарантировать «абсолютную точность при измерении прибором скорости движения».

Как заявил «За рулем.РФ» директор по послепродажному обслуживанию «Ауди Центра Восток» (ГК «АвтоСпецЦентр») Алексей Кирдяшов, при судебных разбирательствах необходимо учитывать любые прямые или косвенные доказательства, которые будут способствовать установлению виновного или раскрытию преступления. В век цифровых технологий нельзя игнорировать записи цифровых носителей, поскольку сейчас практически у каждого есть видео- и фотокамера на телефоне. Но для это необходимо в законе прописать требования к качеству фото- или видеопотока, наличие дат создания и редактирования документа и иные требования, которые позволят установить подлинность предоставленного материала».

Руководитель компании «Автолокатор» Таймур Двидар не согласен с коллегой и считает, что видеорегистратор не может быть использован в качестве аргумента для доказательства и разбора ДТП в суде. По его словам, «это как показания очевидца. При всех достоинствах устройство все же не способно фиксировать ДТП в высокоточных физических параметрах с учетом погодных условий для определения характера, силы и сложности столкновения».

«На сегодняшний день единственный верный и самый доступный способ разрешения споров и получения прозрачной картины ДТП — это наличие в автомобиле „черного ящика“, который четко фиксирует физические параметры: скорость, местоположение, силу и направление удара автомобилей участников происшествия. Именно инициативу по использованию данных с „черных ящиков“ необходимо принимать на законодательном уровне», — уверен специалист по охранным системам и телематике.

Между тем записи с видеорегистраторов уже помогли разоблачить очень многих нарушителей ПДД и установить истинных виновников аварий и разного рода бесчинств на дороге.