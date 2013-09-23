Родители с высшим образованием чаще перевозят детей без автокресел

В США в сентябре прошла неделя привлечения внимания к безопасности детей-пассажиров. Национальное агентство по безопасности дорожного движения (NHTSA) опубликовало последние данные о детской смертности в ДТП, по которым больше трети детей-жертв ДТП не были пристегнуты ремнем или перевозились без автокресел.

Автомобильные аварии остаются основной причиной детской смертности в США: по данным NHTSA, в 2011 году в стране в ДТП погибли 679 детей в возрасте до 12 лет, при этом 221 из них не был пристегнут ремнем безопасности или перевозился без детских автокресел. Как отмечает агентство, смертность при отсутствии детского кресла, сиденья-бустера или ремня безопасности зависела от типа автомобиля: больший процент погибших детей приходился на более крупные автомобили — вседорожники (55%), пикапы (43%), вэны (40%), на легковые автомобили — 24%.

Недавний соцопрос 1002 родителей в США, проведенный общественной организацией Safe Kids Worldwide, показал:

21% родителей полагает, что можно перевозить ребенка без применения удерживающего устройства в случае поездки на короткие расстояния (по статистике 60% ДТП с детьми происходят в первые 10 минут поездки)

34% более обеспеченных родителей (с семейным годовым доходом от $100 000) допускают перевозку ребенка без удерживающего устройства на короткие расстояния по сравнению с 15% менее обеспеченных (с семейным годовым доходом до $35 000). Среди родителей с высшим образованием так думают 20% по сравнению с 10% родителей со средним образованием

16% родителей считают допустимым перевозить ребенка без применения удерживающего устройства во время ночной поездки.

По данным российской ГИБДД, за первые семь месяцев текущего года в нашей стране произошло 541 ДТП с участием детей-пассажиров, которые перевозились в автомобилях без удерживающих устройств. В них погибли 32 ребенка и 599 получили ранения различной степени тяжести. Как сообщил глава ГИБДД РФ Виктор Нилов, в 2013 году в России произошло значительное — на 12% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года — снижение детской смертности на дорогах.

Напомним, что с сентября в России в шесть раз увеличен штраф за перевозку детей до 12 лет в автомобиле без детского удерживающего устройства — с 500 до 3000 рублей.