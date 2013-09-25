Китайский автомобиль впервые получил 5 звезд Euro NCAP (ВИДЕО)

Qoros 3 получил 95% за защиту взрослых пассажиров, 87% рейтинга — за детскую безопасность, 77% — за защиту пешеходов и 81% — за оснащенность электронными помощниками. Qoros показал высокий уровень защиты как водителя, так и пассажиров различного телосложения, сидящих на разных местах.
Генеральный секретарь Euro NCAP Михель ван Ратинген удовлетворен тем, что Qoros уделяет такое внимание безопасности. «Для нового производителя, который собирается продавать свои машины на европейском рынке, это особенно важно, поскольку для местных потребителей максимальная защита является ключевым моментом», — подчеркнул ван Ратинген.
До недавнего времени самым безопасным среди китайского автопрома считался Geely Emgrand EC7, который в 2011 году удостоился 4 звезд рейтинга. Официальная премьера Qoros 3 состоялась в марте 2013 года на Международном автосалоне в Женеве.
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