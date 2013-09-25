Китайский автомобиль впервые получил 5 звезд Euro NCAP (ВИДЕО)

12 вопросов про Крымский мост и один — про универсалы Лада Веста Не обвалится? Не обледенеет? А если землетрясение? А проезд будет бесплатным? Журналисты «За рулем» попали на Крымский мост незадолго до его официального открытия — когда уже наносили разметку на асфальт. И стали первыми, кто проехал на автомобилях по этому красавцу. Михаил Колодочкин раскрывает нюансы конструкции моста. А Кирилл Милешкин поведает о том, как вели себя Весты по дороге к стройке века. Почему за МКАДом нет разметки? Москвичи зажрались и относятся к отсутствию дорожной разметки как к чему-то из ряда вон выходящему. В регионах же это явление в порядке вещей. Так и должно быть? Какой велобагажник лучше? Велосипед — не самый удобный предмет для перевозки на автомобиле: без специального багажника не обойтись. Главное тут — выбрать подходящий по типу (у каждого свои достоинства и недостатки) и по цене.