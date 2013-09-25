Китайский автомобиль впервые получил 5 звезд Euro NCAP (ВИДЕО)

Автомобиль китайского производства впервые получил максимальный рейтинг Euro NCAP — пять звезд. Такой оценки удостоился седан Qoros 3, который получил высокие баллы во всех четырех категориях оценки безопасности новых автомобилей, используемых независимой бельгийской организацией.

Qoros 3 получил 95% за защиту взрослых пассажиров, 87% рейтинга — за детскую безопасность, 77% — за защиту пешеходов и 81% — за оснащенность электронными помощниками. Qoros показал высокий уровень защиты как водителя, так и пассажиров различного телосложения, сидящих на разных местах.

300490 no copyright

300490 no copyright

Генеральный секретарь Euro NCAP Михель ван Ратинген удовлетворен тем, что Qoros уделяет такое внимание безопасности. «Для нового производителя, который собирается продавать свои машины на европейском рынке, это особенно важно, поскольку для местных потребителей максимальная защита является ключевым моментом», — подчеркнул ван Ратинген.

До недавнего времени самым безопасным среди китайского автопрома считался Geely Emgrand EC7, который в 2011 году удостоился 4 звезд рейтинга. Официальная премьера Qoros 3 состоялась в марте 2013 года на Международном автосалоне в Женеве.

qoros no copyright

qoros no copyright

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые