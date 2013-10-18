Спешивший на вызов полицейский спровоцировал аварию с шестью погибшими

Шесть человек погибли в результате аварии с участием полицейской машины, случившейся на севере американского штата Огайо.

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Полицейский спешил на вызов об ограблении в местном ресторане «Макдональдс», когда его машина столкнулась с другим автомобилем. Все пассажиры автомобиля, не поделившего дорогу со стражем порядка, погибли. Среди жертв аварии был двухлетний ребенок, сообщает ИТАР-ТАСС.

Полицейский с травмой головы доставлен в госпиталь. Причины ДТП и виновник устанавливаются.

Недавно 17 российских инспекторов ДПС обвинили в том, что на стационарном посту они не гнушались брать с водителей мелкие взятки за несоставление протоколов об административных нарушениях.