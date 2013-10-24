Четыре новые модели получили по 5 звезд Euro NCAP

Независимая организация Euro NCAP опубликовала результаты испытаний четырех автомобилей, заработавших высший рейтинг безопасности. Jeep Cherokee, Mercedes-Benz CLA, Peugeot 2008 и Suzuki SX4 заслужили по пять звезд.

Mercedes-Benz CLA-класса
Mercedes-Benz CLA-класса

Mercedes-Benz > CLA-класса

Peugeot 2008
Peugeot 2008

Peugeot > 2008

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

Jeep > Cherokee

Suzuki SX4
Suzuki SX4

Suzuki > SX4

Jeep Cherokee набрал 92% за защиту водителя и взрослых пассажиров, 79% за защиту пассажиров-детей, 67% за защиту пешеходов и 74% за оснащение устройствами обеспечения безопасности. В сообщении Euro NCAP отмечается, что при фронтальном ударе автомобиль обеспечил хорошую защиту водителя и пассажира, а при боковом ударе Cherokee набрал максимальное количество баллов. Вероятность получить при ударе сзади хлыстовую травму шеи была расценена как «предельно низкая». Защита детей-пассажиров для возрастных групп 1,5 и 3 года была максимальной.

Также максимальной оценки Cherokee удостоился за защиту ног пешеходов в области переднего бампера, однако голова и поясница при соприкосновении с капотом и передними стойками могут пострадать.

Система электронной стабилизации входит в стандартную комплектацию Jeep Cherokee, как и система напоминания о непристегнутых ремнях безопасности.

Mercedes-Benz CLA заработал 91% за защиту водителя и взрослых пассажиров, 75% за защиту пассажиров-детей, 74% за защиту пешеходов и 81% за оснащение устройствами обеспечения безопасности. Защита пассажиров при боковом ударе была максимальной, хорошую оценку получила защита от хлыстовых травм при ударе сзади. Для защиты пешеходов Mercedes-Benz CLA оснащен активным капотом, который приподнимается при наезде на человека — эта опция помогла CLA заработать дополнительные баллы. Система электронной стабилизации входит в базовую комплектацию, как и система напоминания о непристегнутых ремнях для всех сидений.

Peugeot 2008 конструктивно почти идентичен 208-й модели, поэтому некоторые тесты для 2008-й не проводились, а использовались данные прошлогодних испытаний Peugeot 208. Новые тесты были проведены для оценки защиты пешеходов, при этом капот и бампер заработали хороший рейтинг. В 2013 году Peugeot 2008 получил 88% за защиту водителя и взрослых пассажиров, 77% за защиту пассажиров-детей, 72% за защиту пешеходов и 70% за оснащение устройствами обеспечения безопасности.


Suzuki SX4 обеспечивает максимальную защиту водителя и пассажиров при боковом ударе и хорошо защищает от хлыстовых травм шеи при ударе сзади. Электронная система стабилизации входит в базовую комплектацию вместе с системой напоминания о непристегнутых ремнях для все сидений. Автомобиль набрал 92% за защиту водителя и взрослых пассажиров, 80% за защиту пассажиров-детей, 72% за защиту пешеходов и 81% за оснащение устройствами обеспечения безопасности.

Euro NCAP опубликовала результаты испытаний четырех автомобилей, заработавших высший рейтинг безопасности. Пятью звездами награждены Jeep Cherokee, Mercedes-Benz CLA, Peugeot 2008 и Suzuki SX4

Euro NCAP опубликовала результаты испытаний четырех автомобилей, заработавших высший рейтинг безопасности. Пятью звездами награждены Jeep Cherokee, Mercedes-Benz CLA, Peugeot 2008 и Suzuki SX4

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