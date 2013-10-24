Четыре новые модели получили по 5 звезд Euro NCAP

Независимая организация Euro NCAP опубликовала результаты испытаний четырех автомобилей, заработавших высший рейтинг безопасности. Jeep Cherokee, Mercedes-Benz CLA, Peugeot 2008 и Suzuki SX4 заслужили по пять звезд.

Jeep Cherokee набрал 92% за защиту водителя и взрослых пассажиров, 79% за защиту пассажиров-детей, 67% за защиту пешеходов и 74% за оснащение устройствами обеспечения безопасности. В сообщении Euro NCAP отмечается, что при фронтальном ударе автомобиль обеспечил хорошую защиту водителя и пассажира, а при боковом ударе Cherokee набрал максимальное количество баллов. Вероятность получить при ударе сзади хлыстовую травму шеи была расценена как «предельно низкая». Защита детей-пассажиров для возрастных групп 1,5 и 3 года была максимальной.

Также максимальной оценки Cherokee удостоился за защиту ног пешеходов в области переднего бампера, однако голова и поясница при соприкосновении с капотом и передними стойками могут пострадать.

Система электронной стабилизации входит в стандартную комплектацию Jeep Cherokee, как и система напоминания о непристегнутых ремнях безопасности.