Несовершеннолетний сын босса «Газпром трансгаз Махачкала» устроил массовое ДТП

ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz S600, за рулем которого находился несовершеннолетний подросток, утверждавший, что его «подрезали» и он не виноват, произошло в Москве еще 10 ноября, но разбирательство дела неоправданно затянулось. Ущерб, нанесенный четырем автомобилям, в которые врезался «шестисотый», зарегистрированный на юридическое лицо, составил не менее 10 миллионов.

Авария произошла еще 10 ноября, но правоохранители не особо спешат с ее разбором, считают потерпевшие в результате ДТП, которое устроил сын главы ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова. Как описывают свидетели, около 18:00 автомобиль Mercedes-Benz S600, следовавший по Мичуринскому проспекту, врезался в притормозивший у дома № 58 кроссовер Toyota RAV4, а затем «собрал» припаркованные Mercedes-Benz Е-класса, Audi Q5 и VW Touareg. Удар был настолько силен, что Audi вылетел с парковки на тротуар. Общая стоимость поврежденных авто оценивается в 10 000 000 рублей.

Из разбитого Mercedes-Benz S600 вышел испуганный молодой человек, которым оказался 17-летний Аскандер Гусейнов, сын депутата и генерального директора ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Как сообщила журналистам участница аварии Юлия, у молодого человека не было ни прав, ни страховки, а автомобиль оказался зарегистрированным на юридическое лицо.

По «странному» стечению обстоятельств, сотрудники полиции в группе разбора не смогли установить виновника аварии — молодой человек утверждал, что его «подрезали» и он не виноват. В настоящее время пострадавшие в результате ДТП обратились в ГУВД Москвы с просьбой дать ход разбирательству. В столичном ГУВД обещают потерпевшим принять решение по ДТП 3 декабря.