РСА: Судебные тяжбы увеличили убыточность ОСАГО

Убыточность страховщиков ОСАГО вследствие судебных разбирательств, связанных с распространением на «обязательную автогражданку» Закона о защите прав потребителей, увеличилась на 6,5–7%, заявил начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов.

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После того как пленум Верховного суда в 2012 году постановил, что Закон о защите прав потребителей должен распространяться на страховые отношения, суды при рассмотрении страховых споров стали чаще выносить решения о получении морального вреда со страховщика, а также штрафов и неустойки. В результате за короткое время возник целый бизнес так называемых автоюристов, которые за копейки выкупают права и требования потерпевших в ДТП автовладельцев, чтобы через суды «выбить» у СК большие суммы: в то время как средняя выплата по ОСАГО составляет 26 тыс. рублей, страховые посредники требуют выплатить по каждому случаю 100 тыс. рублей и более. Страховое сообщество, недовольное тем, что суды в таких спорах все чаще встают на сторону страхователей, игнорируя условия страховых договоров, неоднократно высказывалось за необходимость выведения ОСАГО из-под действия Закона о защите прав потребителей. И даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина в свое время поддержала позицию РСА, настаивающего на том, что закон ОЗПП стоит распространить на «автогражданку» в особом порядке.

На конференции по автострахованию этот вопрос был поднят вновь. «Выплаты, не страховые по ущербу, а накрутки, связанные с применением Закона о защите прав потребителей и прочих судебных расходов, составляют 6,5–7% <...> То есть только из-за судов убыточность выросла на 7%. Это очень много», — приводит «Прайм» слова начальника управления методологии страхования РСА Михаила Порватова, подчеркнувшего, что такая тенденция появилась в течение последнего года.

Недавно страховщики вновь пожаловались председателю ЦБ, что при разбирательствах между страховщиками и клиентами по договорам каско и ОСАГО суды всегда принимают сторону автовладельцев, что, по мнению страховых компаний, угрожает «нормальному функционированию страхового рынка».

По данным страховых компаний, которые приводит «Прайм», убыточность в ОСАГО превышает 70% и приближается к критическим для этого вида страхования 77%.