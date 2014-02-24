Новый VW Golf Sportsvan получил ценник

Компания Volkswagen огласила немецкий прайс-лист на новый компактвэн Golf Sportsvan, который заменил модель Golf Plus. Автомобиль построен на базе «Гольфа» последнего поколения, однако он значительно вместительнее, в том числе за счет большей колесной базы. Семейная пятидверка дебютирует 4 марта на автосалоне в Женеве. Стартовая цена в Германии — 19 625 евро.

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Амортизаторы с изменяемыми характеристиками, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения, ксеноновые фары, «заглядывающие» в повороты, — это лишь малая часть того, что доступно новому компактвэну VW Golf Sportsvan

Грубо говоря, новый компактвэн Volkswagen Golf Sportsvan дебютировал еще в прошлом году на осеннем мотор-шоу во Франкфурте — тогда немцы показали практически серийную модель, хоть и под вывеской «Concept». Действительно же товарный автомобиль, по логике вещей, прибудет на мартовский салон в Женеве. Однако абсолютно все детали о нем известны уже сейчас — без лишней шумихи (даже официального пресс-релиза не было!) немцы просто выложили полную информацию, включая цены, на своем немецком сайте.

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Новый Golf Sportsvan, который пришел на смену старому Golf Plus, — копия франкфуртского «концепта». При длине 4,34 м, ширине 1,8 м и высоте 1,58 м он примерно на 13 см длиннее, на 5 см шире и на пару сантиметров ниже своего более близкого к обычному «Гольфу» (шестой генерации) предшественника. Колесная база у новинки — 2685 мм, то есть на 48 мм больше, чем у исходного хэтчбека Golf седьмого поколения. Объем багажного отделения у «семейного» Golf равен 500 л, к которым можно приплюсовать еще 90 л, максимально сдвинув вперед задний диван (диапазон продольной регулировки — 180 мм). При полностью сложенных спинках вместимость грузового отсека доходит до 1520 л. Кстати, за счет трансформируемого переднего пассажирского сиденья (задние складываются в пропорции 40:20:40) в салоне можно перевозить предметы длиной до 2,5 м.

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Моторы — бензиновые и дизельные «турбочетверки» мощностью от 85 до 150 лошадиных сил, которые знакомы нам по другим последним моделям группы Volkswagen, включая хэтчбек Golf. Коробки передач тоже уже известные — 5-/6-ступенчатая МКП и 6- либо 7-диапазонный «роботы» DSG с двумя сцеплениями.

В Германии базовый Volkswagen Golf Sportsvan оценили в 19 625 евро. Для сравнения, там же трехдверный хэтчбек VW Golf с таким же силовым агрегатом (85-сильный 1.2 TSI и 5-скоростная «механика») стоит от 17 175 евро.