Audi начала распродажу олимпийского автопарка

Официальный поставщик МОК и генеральный партнер Игр в Сочи компания Аudi Russia объявила о старте распродажи участвовавших в проведении Олимпиады автомобилей Audi А4, А6, Q5 и Q7. Все машины в оригинальной сочинской раскраске, которую при желании можно снять.

Audi approved plus — Sochi 2014 Olympic Park (1) (2)

В рамках программы Audi с пробегом :plus с 24 февраля 2014 года на официальном сайте Audi Russia можно выбрать и забронировать один из непосредственно участвовавших в проведении Олимпиады автомобилей Audi, говорится в релизе компании. Возможно, даже того самого, который сопровождал вашего любимого спортсмена на пути к победе или президента Международного олимпийского комитета на встречу с президентом России.

К бронированию доступны следующие модели:

Audi A4 allroad 2.0 TFSI quattro S tronic 211 л.с.

Audi A4 allroad 2.0 TFSI quattro S tronic 225 л.с.

Audi A6 2.8 FSI quattro S tronic 204 л.с.

Audi Q5 2.0 TFSI quattro S tronic 225 л.с.

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic 245 л.с.

Audi Q7 3.0 TFSI quattro tiptronic 272 л.с.

audi_krasnaya_polyana_2

На официальном сайте марки сообщается, что все эти автомобили 2013 года выпуска, 2014 модельного года, представлены в оптимальных комплектациях по соотношению набора оборудования и цены и снабжены полным комплектом зимних колес. Эксплуатация автомобилей начата в декабре 2013 — январе 2014 гг. Даты окончания эксплуатации непосредственно связаны с окончанием Олимпийских и Паралимпийских зимних Игр в Сочи. Поставка — с середины марта по апрель 2014 г. включительно.

После бронирования на сайте для подтверждения заявки необходимо в течение 48 часов обратиться в дилерский центр Audi и заключить договор на поставку выбранного автомобиля.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что Олимпиада в Сочи стала триумфальным стартом 2014 года, — говорит глава Audi в России Елена Смирнова. — Для всех тех, кто был причастен к этому успеху, есть уникальная возможность приобрести автомобиль с четырьмя кольцами на память о тех пяти, что объединили в этом году весь мир вокруг России».

Все автомобили реализуются в рамках программы Audi с пробегом :plus, а значит, обеспечиваются гарантией, программой помощи на дорогах сроком на 5 лет. Кроме того, покупатели могут воспользоваться программой трейд-ин.

Автомобили из олимпийского парка предлагаются новым клиентам в оригинальной сочинской раскраске, которую при желании можно снять.

Напомним, недавно Интернет взорвала реклама Audi, где на фоне олимпийских колец — четырех раскрывшихся и одного нераскрывшегося — рекламировались автомобили бренда. Впрочем, реклама, как выяснилось, оказалась подделкой.