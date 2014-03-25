В автошколах заставят изучать психологию

Согласно новым программам обучения в автошколах будущим автомобилистам придется кроме прежних предметов изучить курс «Психофизические основы деятельности водителя», который поможет водителям контролировать свои эмоции и избегать конфликтных ситуаций на дорогах.

В подготовленных Минобрнауки примерных программах подготовки водителей по новым категориям и подкатегориям, действующим с 5 ноября, кроме изучения основ управления автомобилем и практических занятий есть курс «Психофизические основы деятельности водителя».

Ученикам автошкол предстоит пройти два занятия по теме «Познавательные функции, системы восприятия и психомоторных навыков». Как пишет газета «Известия», на них слушателям расскажут про внимание, память, мышление, причины отвлечения внимания во время вождения и влияние возрастных и гендерных различий на формирование моторных навыков при вождении автомобиля.

Затем ученикам предстоит прослушать две лекции на тему этических основ деятельности водителя. Здесь будущим автомобилистам объяснят такие широкие понятия, как то, зачем нужно учиться водить автомобиль, мотивировку на успех и как избежать жизненных неудач. Кроме того, на лекциях объяснят, как социальный статус и окружение влияют на стиль вождения автомобилем.

Ученикам разъяснят «основы эффективного общения», продемонстрировав стили общения и характеристики вербальных и невербальных средств общения. Освоив эти психологические премудрости, ученики на следующем этапе обучения прослушают курс «Эмоциональное состояние и профилактика конфликтов». Здесь им предложат примеры конфликтных ситуаций на дороге и объяснят причины враждебности у водителей.

В конце, после курса «Психология», слушатели будут участвовать в практических занятиях по саморегуляции и профилактике конфликтов, на которых им предстоит самим решить ситуационные задачи по оценке психического состояния собеседника, разыграть конфликтные ситуации на дорогах, поругаться и помириться.

Как отмечают в Минобрнауки, для преподавания новых программ работники автошкол должны удовлетворять квалификационным требованиям. Преподаватели и мастера обучения вождению в автошколе должны иметь высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, стаж работы при этом не имеет значения.