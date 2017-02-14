В Туле завершилась «Автострада»-2014

В праздничные выходные 12–15 июня в Туле состоялся очередной автомобильный фестиваль «Автострада» — самый представительный в Центральной России. Он собрал тысячи зрителей, сотни участников и десятки ретромобилей, таких как спорткупе Honda NSX и японский Mitsuoka Dore.

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В отличие от других выставок и фестивалей на «Автостраде» нет ограничений или предпочтений. Основной принцип прост: действо должно быть интересно и участникам, и гостям. Поэтому на фестивале мирно соседствуют соревнования по автозвуку и олдтаймер-экспозиция, стенды автомобильных клубов и даже мотоплощадка — каждый гость фестиваля может найти что-то необычное и запоминающееся.

citroen Тот самый Citroen DS21 из Швейцарии

Тот самый Citroen DS21 из Швейцарии

С каждым разом «Автострада», которая впервые состоялась в 2004-м и с тех пор проводится ежегодно, становится все более популярным мероприятием и собирает под свои знамена участников не только из разных городов, но и из дальнего зарубежья. В этом году самый длинный путь до Тулы проделал на своем Citroen путешественник из Швейцарии.

Mercedes 190 Этот белоснежный Mercedes 190 оснащен мотором 2.5-V16. Машина редкая, но мотор не «родной» — хозяин уже несколько лет приводит машину в чувство.

Этот белоснежный Mercedes 190 оснащен мотором 2.5-V16. Машина редкая, но мотор не родной» — хозяин уже несколько лет приводит машину в чувство

По доброй традиции в фестивале принимают участие автомобильные клубы. Большую экспозицию вновь показал клуб любителей американских автомобилей «Фридомкарс». Ценители отечественной техники могли лицезреть «Волги», «Жигули» и «Москвичи», словно вчера сошедшие с конвейера. Приехал на фестиваль и Mercedes-Benz «родом из детства».

pontiac1 Знаменитый Pontiac Firebird второго поколения. После нашумевшего фильма «Полицейский и бандит» получил «говорящее» прозвище

Знаменитый Pontiac Firebird второго поколения. После нашумевшего фильма «Полицейский и бандит» получил «говорящее» прозвище

Тех, кто «музейным посиделкам» предпочитает активный драйв, ждали на площадке тюнинга, по соседству с которой бурлила автомобильная жизнь: состязания на звание самого аккуратного водителя, а также этап всероссийских профессиональных соревнований по автозвуку EMMA-Russia.

honda Редчайшее купе Honda NSX. Эту машину и в Европе не часто встретишь, а в Туле — пожалуйста!

Редчайшее купе Honda NSX. Эту машину и в Европе не часто встретишь, а в Туле — пожалуйста!

В рамках фестиваля выступила мотокоманда Huge happy family и прошел заезд байкеров клуба «Черный легион».