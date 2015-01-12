В Jaguar назвали свой первый кроссовер F-Pace (ВИДЕО)

Первый кроссовер марки Jaguar получил название F-Pace. Модель, соплатфоренную новому среднеразмерному седану XE, покажут в этом году, но продажи стартуют в 2016-м.

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Первый кроссовер марки Jaguar компания Jaguar Land Rover представила осенью 2013-го, но — только в качестве «околосерийного» концепта C-X17. А теперь… нет, в Детройте производственный вариант паркетника не покажут, он дебютирует чуть позже (в этом году). Зато британцы уже обнародовали первый тизер давно ожидаемой модели и подтвердили, что она будет называться F-Pace.

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Jaguar C-X17 5-Seater Concept

В нашем распоряжении — лишь изображение, на котором видна часть фонаря в стиле «Ягуара» F-Type. Однако на самом деле недостатка информации нет — вспоминаем прототип. «Семейный спорткар» (так машину позиционируют сами ягуаровцы) будет базироваться на новой продольно-моторной платформе iQ[Al], которая дебютировала на седане XE. Помимо прочего она предполагает широкое использование алюминиевых сплавов в конструкции кузова, а также наличие двухрычажек спереди и многорычажной подвески сзади.

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Jaguar F-Pace — относительно компактный полноразмерный кроссовер. По длине машина будет уступать многим своим конкурентам, в том числе Porsche Cayenne и Maserati Levante, но колесная база внушительная — 2,9 м

Опциональные пневматические стойки у потенциально самого практичного «Ягуара», может, и появятся, но подводить крутящий момент к передним колесами станет мокрая многодисковая муфта — забудьте о центральном самоблоке и демультипликаторе, как у внедорожников Range Rover. Выручать на бездорожье такой Jaguar будут короткие свесы, достаточный клиренс (не менее 210 мм) и продвинутая электроника — с камерами, сенсорами т.д.

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Jaguar C-X17 5-Seater Concept

Двигатели ожидаются самые разные. От экономичных четырехцилиндровых турбодизелей 2.0 семейства Ingenium до компрессорных V6 3.0 и V8 5.0 отдачей до 550 л.с. А коробка передач одна — 8-ступенчатый «автомат» ZF. Полагаем, у дорогих версий задний редуктор будет активным — с электронным управлением вектором тяги.

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Jaguar C-X17 5-Seater Concept

Скорее всего, новый Jaguar F-Pace рассекретят летом, а его мировая премьера пройдет на осеннем автосалоне во Франкфурте. В продажу модель поступит в 2016 году.