В Голландии все автодороги могут стать платными

Правительство Голландии анализирует возможность введения платы за пользование автомобильными дорогами в размере от 5 до 11 центов за километр. Такая мера способна приносить доход в бюджет страны в любых экономических условиях, но при этом может привести к снижению количества автомобилей на дорогах.

Все автодороги в Голландии могут стать платными

В Голландии Бюро по анализу экономической политики CPB и Агентство по оценке состояния окружающей среды PBL провели исследование возможности введения платы за пользование автомобильными дорогами страны в пиковые часы. Как передает ТАСС, о такой мере сейчас размышляет правительство страны — сбор в часы пик в размере 11 центов за каждый километр сможет пополнять госбюджет в условиях как снижения, так и повышения темпов развития экономики.

Согласно результатам проведенного исследования, другие варианты платы за проезд оказались не столь эффективными — так, плата 5 центов за км на главных дорогах в густонаселенных районах будет приносить доход только во время экономического роста.

Единый размер платы 7 центов за км поможет сократить пробки и объемы выбросов в воздух вредных веществ, а также будет способствовать улучшению безопасности на дорогах, но в то же время может привести и к сокращению числа используемых автомобилей, что на 15% понизит поступления в госбюджет.

Как отмечает ТАСС, все планы предыдущих кабминов Голландии по введению платы за пользование дорогами так и не стали реальностью. Нынешний статс-секретарь инфраструктуры и окружающей среды Вилма Мансвелд неоднократно делала заявления о том, что она лично против такой меры.

Добавим, что в нашей стране президент Владимир Путин дал распоряжение правительству подготовить предложения по дальнейшему развитию принципа «пользователь платит» для поддержания в надлежащем состоянии региональных, межмуниципальных и местных дорог и пополнения дорожных фондов, указав при этом на необходимость введения системы взимания платы с грузовых автомобилей массой более 3,5 т за причиняемый вред дорогам в регионах.