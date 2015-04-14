Haval анонсировал свои новинки на автосалоне в Шанхае

На 16-й Международной выставке автомобильной промышленности в Шанхае — 2015 компания Great Wall Motors представит 17 автомобилей, 5 двигателей, новейшие концепткары и автомобили массового производства — как текущие, так и будущие. Подготовка к автосалону, который откроется для журналистов 20 апреля, идет полным ходом.

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Все модели китайского бренда Haval, специализирующегося на производстве премиальных кроссоверов, которые представят на стенде, в полной мере отражают концепцию компании. Но основными будут четыре события.

Во-первых, это официальный запуск Haval H6 Coupe — дебют автомобиля состоялся в 2014 году на Пекинской Международной автомобильной выставке (Auto China 2014), и это будет первый в Китае внедорожник-купе.

Во-вторых, это перезапуск модели Haval Н8 — также очень значимое событие бренда. Компания вынуждена была устроить повторную премьеру, так как ей пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, однако благодаря им, возможно, удастся выйти на новый уровень.

Также будет представлено два концепткара, которые продемонстрируют перспективы марки Haval, — это концепт R и концепт B. Они помимо стильного дизайна буквально нашпигованы новыми технологиями, включая беспроводное подключение к 4G.

На автосалоне компания представит и варианты логотипов Haval, подробности обещают раскрыть во время презентации.

Напомним, Haval Н8 был отозван с китайского рынка после многочисленных жалоб на стук в коробке передач. В апреле компания заявила о возобновлении продаж после устранения дефекта.