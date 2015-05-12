Водитель скорой помощи везет пациента в больницу (ВИДЕО)

На этом видео, снятом в Будапеште из кабины водителя скорой помощи, запечатлен момент срочной доставки больного в стационар. Водитель мастерски обходит все препятствия, чтобы побыстрее довезти пациента.

Имея в своем распоряжении сирену и мигалку, сможете ли вы ими правильно распорядиться в случае необходимости? Будет ли у вас смелость, а главное — умение действительно это сделать? Особенно если у вас за спиной находится умирающий человек, жизнь которого зависит от вашей расторопности? Это непростой вопрос даже для опытного автомобилиста, поэтому нелишне будет посмотреть видео, снятое водителем скорой помощи в Будапеште. А ведь это просто один из моментов в череде его трудовых будней.

Пять минут гонки через одну из самых оживленных столиц Европы — Будапешт, поистине впечатляют. На счастье водитель настоящий виртуоз, он мастерски преодолевает все препятствия и делает это даже с некоторым изяществом.

Возможно, глядя на то, что водитель неотложки делает за рулем, некоторые еще раз задумаются, почему, лишь заметив скорую помощь на дороге, следует как можно быстрее перестроиться и уступить дорогу. Ведь ценой промедления может стать чья-то жизнь…

Еще больше видео можно посмотреть здесь.