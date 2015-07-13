Новый глава Honda готовит революцию в компании

Honda временно откажется от планов расширения производства, а вместо этого сосредоточится на восстановлении репутации и обновлении модельного ряда. С такими планами выступил новый CEO японской компании.

Новый глава Honda Такахиро Хачиго Новый глава Honda Такахиро Хачиго

Новый глава Honda Такахиро Хачиго

Как сообщает Automotive News, новый руководитель Honda Motor Co. Такахиро Хачиго представил свой план развития компании менее чем через месяц после вступления в должность. 56-летний ветеран, отдавший много лет работе в сфере НИОКР, намерен решительно повернуть вектор движения Honda от экстенсивного развития к интенсивному.

«Я планирую создать новую Honda, — сказал Хачиго. — Вместо того, чтобы концентрироваться на цифрах, мы приложим все усилия для создания инновационных продуктов».

План Такахиро Хачиго, занявшего свой пост 17 июня после ухода в отставку Таканобу Ито, состоит из трех пунктов. Первый — отказ от агрессивных планов наращивания продаж любой ценой. Второе — максимальная загрузка имеющихся мощностей вместо планировавшейся раньше постройки новых заводов. Третье — усиление глобализации, активный экспорт локальных моделей на мировые рынки. И четвертое, самое, пожалуй, главное — полное преображение модельного ряда за счет «инновационных и захватывающих автомобилей».

Подробности плана будут известны немного позже, а пока напомним, что японская компания, некогда ассоциировавшаяся с новаторскими автомобилями и победами в автоспорте, сейчас переживает трудные времена. В Японии ее критикуют за безликость текущего модельного ряда и низкое качество последнего поколения Fit, в США огромный удар по репутации нанес массовый отзыв из-за неисправных подушек безопасности Takata, жертвами которых стали не менее восьми человек. В результате операционная прибыль Honda по итогам финансового года, закончившегося 31 марта 2015 г., упала на 19%, а продано за этот период было всего 4,4 млн автомобилей. Для сравнения, первоначальный план предыдущего руководства предполагал выход на отметку в 6 млн автомобилей ежегодно уже через два года.