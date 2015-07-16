Fiat Chrysler отказался от идеи альянса с GM

Глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне не намерен снова предлагать союз General Motors после предыдущего отказа. Он заявил, что подождет и найдет лучшие возможности для партнерства.

Штаб-квартира Fiat Chrysler

Главный исполнительный директор Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне не намерен больше предлагать союз General Motors после полученного этой весной отказа. Об этом он заявил в весьма категоричной форме, выступая на открытии переговоров с американским отраслевым профсоюзом UAW.

«Один раз мне уже дали резкий отказ, и я не вернусь туда, чтобы получить по носу еще раз», — цитирует заявление Маркионне The New York Times.

Тем не менее, глава FCA не разочарован в своей идее о том, что автопроизводители должны объединяться для увеличения прибылей и инвестиций в новые технологии. Поиск перспективных новых партнеров продолжится в рабочем режиме, и, возможно, через какое-то время будут сделаны другие предложения. «Все дело в том, что есть лучшие способы ведения бизнеса. Я подожду, и у нас все получится», — пообещал Маркионне.

Напомним, что в марте этого года Маркионне направил главе General Motors Мэри Барра электронное письмо с предложением встретиться и обсудить возможное слияние двух компаний, но получил отказ. «Письмо было, и мы тщательно рассмотрели его, — подтвердила Барра в июне этого года. — В результате менеджмент компании принял решение остаться верными первоначальному плану и сохранить независимость GM».