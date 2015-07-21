Российский завод Ford получит льготы от региональных властей

Production of new version of Ford Focus begins at Ford Sollers factory in Russia
Врио губернатора Ленобласти Александр Дрозденко предложил снизить на 50% налог на имущество для производителей легковых автомашин сроком на три года. Ford — единственный автопроизводитель в регионе, который может воспользоваться этим предложением.
Свою инициативу чиновник изложил в поправках в закон «О налоге на имущество организаций», которые он внес на рассмотрение Заксобрания Ленобласти. Срок действия льготы будет ограниченным — с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, сообщает ТАСС.
Как говорится в пояснении к законопроекту, введение льгот необходимо для компенсации части затрат производителя, связанных с внедрением нового модельного ряда, а также для сохранения конкурентоспособной цены автомобилей Ford, произведенных в России.
Объясняется, почему решено дать льготы именно в этот промежуток времени: восстановление рынка автопродаж, а значит, и производства, ожидается не ранее 2016 года. Но оно будет постепенным, ускорение темпов роста возможно только после 2017 года.
Также известно, что в 2015 году завод Ford по Всеволожске получит 13,8 млн рублей из бюджета региона. Производителю будут субсидировать 15% затрат на перевозку автомобилей до дилерских центров в других регионах, а также 100% на повышение квалификации персонала.
Завод Ford под Санкт-Петербургом принадлежит СП Ford Sollers и выпускает по технологии полного цикла седан Mondeo и Ford Focus в трех типах кузовов. Сборка нового поколения Mondeo началась в апреле, а обновленного Focus — в июле.
Вчера мы писали, что завод Ford ушел на летние каникулы, выпуск автомобилей во Всеволожске возобновится только 10 августа.
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