США почти догнали Россию по возрасту автопарка

На начало 2015 года средний американский автомобиль имел возраст 11,5 года. Это всего на полгода меньше, чем у среднего российского автомобиля.

Классические американские автомобили

По состоянию на начало 2015 года средний возраст автопарка в США вырос до 11,5 лет, поставив абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Как сообщает маркетинговая компания IHS Automotive, проводившая исследование, еще в 2009 году средний автомобиль в американском домохозяйстве имел возраст около 9,4 года. «Старение» объясняется неуклонным ростом качества автомобилей и, как ожидается, продолжится, хотя и не такими высокими темпами: ориентировочно до 11,7 года к 2018 году.

Одновременно с увеличением срока эксплуатации машин американцы становятся более привязанными к ним и реже меняют автомобили. Если в 2006 году, купив новый автомобиль, человек, в среднем, оставался его владельцем 51 месяц, то к 2015-му этот срок вырос до 77,8 месяцев, или почти 6,5 года. Такой же скачок произошел и в сроке владения подержанными автомобилями: теперь американцы держат их в гараже более пяти лет вместо трех по состоянию на 2006 год. Еще один рекорд, поставленный в США в этом году, касается общего размера автопарка страны: за минувший год в Штатах стало больше на 5,3 млн автомобилей, а их число составило 257,9 млн единиц.

Отметим, по возрасту автопарка Америка уже почти сравнялась с Россией: по состоянию на 1 января 2015 года, по данным «Автостата», средний автомобиль в РФ имел возраст 12 лет. При этом самые новые машины в нашей стране эксплуатируются в Татарстане, ХМАО и Пермском крае, а самые старые (более 20 лет) — на Камчатке.