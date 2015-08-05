Минпромторг: план автопродаж по льготным программам выполнен на 74%

Минпромторг запланировал, что в 2015 году по льготным программам обновления парка, льготного лизинга и льготного автокредитования будет продано 372 тыс. автомобилей. За неполных восемь месяцев план уже реализован на 74%.

заставка

Автопродажи, в которых используются государственные механизмы поддержки авторынка, на начало августа составили порядка 74% общего объема льготных продаж, запланированных Минпромторгом, передает ТАСС слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Для стимулирования спроса на автомобили государство разработало и предложило авторынку три программы: обновления автопарка (субсидии на утилизацию и трейд-ин), льготного автокредитования и льготного автолизинга. Согласно планам Минпромторга, всего по этим программам в 2015 году должно быть продано 372 тыс. автомобилей. По программе обновления парка уже реализовано 192,83 тыс. автомобилей, по программе льготного автокредитования — 103,5 тыс. и 11 тыс. — по программе льготного лизинга. В целом же, благодаря этим программам (а также их сочетанию) уже продано 274 895 машин, таким образом «план» по ним выполнен приблизительно на 74%.

Программы эти для государства не убыточны, как может показаться на первый взгляд — только НДС и акцизов в результате их реализации в бюджет в этом году будет собрано 52 млрд рублей.

Мантуров отметил, что в 2015 году на поддержку спроса будет выделено 20 млрд рублей. 15 млрд уже были использованы в первом полугодии 2015 г., третий транш в 5 млрд рублей еще только ожидается. Но это еще не все — почти одобрено выделение 1 млрд рублей на субсидии для компенсации процентов по инвестиционным программам и еще 1 млрд рублей, возможно, дополнительно выделят на программу льготного автолизинга. Предварительно положительное решение по этому вопросу уже получено.

Подробнее о трех способах покупки автомобиля читайте в материале нашего автора.