Через пять лет у Kia появится спорткар

Выход первого спортивного автомобиля в модельном ряду Kia намечен на 2020 год. Тем временем спортивная программа Hyundai свернута, так как компания не видит для себя перспектив в этом секторе.

Концепт Kia Stinger GT4 Концепт Kia Stinger GT4

Концепт Kia Stinger GT4

Несмотря на то, что марки Hyundai и Kia входят в один промышленный концерн, они исповедуют разный подход к спортивным моделям. Как сообщает Autocar со ссылкой на главу британской штаб-квартиры Kia Motors Пола Филпотта, первый спорткар появится в модельном ряду Kia к концу десятилетия. Тем временем все программы Hyundai по разработке дорожных спортивных машин свернуты, поскольку компания считает этот сегмент сокращающимся и невыгодным.

По словам Филпотта, к 2020 году в модельном ряду Kia могут появиться сразу две «горячие» модели: четырехдверка на базе концепта GT и более компактное купе класса Toyota GT86, которое построят на основе Stinger GT4 (см. на фото вверху). Оба автомобиля не будут базироваться на каких-либо существующих моделях — их построят с нуля и начнут продавать по всему миру по доступным ценам. Это позволит добиться по-настоящему массового спроса, без которого невозможна окупаемость.

При этом глава Hyundai UK Тони Уайтхорн подтвердил, что у концепта PassoCorto, представленного в Женеве-2014, в обозримом будущем нет перспектив. «Мало кто может заработать на спорткарах, — сказал он. — Этот сегмент рынка быстро сокращается, на нем приходится трудно даже компаниям с великим наследием и отличными моделями. Исключений вроде Audi TT или Mazda MX-5 очень мало». Поэтому Hyundai пока отказывается от спортивных моделей и вместо этого сосредоточится на развитии суббренда N, который будет выпускать «подогретые» версии стандартных автомобилей.