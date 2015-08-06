«Младшие» Toyota получили систему аварийного торможения

Toyota начала оснащать свои самые маленькие модели Aygo и Yaris системой Safety Sense, объединяющей ряд средств активной безопасности. Пакет доступен в Европе в качестве дополнительного оборудования.

2016 Toyota Aygo 2016 Toyota Aygo

2016 Toyota Aygo

Компания Toyota продолжает расширять спектр систем безопасности, доступных для компактных и субкомпактных моделей. В Европе стартовали продажи двух самых маленьких представителей марки — Yaris и Aygo, с дополнительным пакетом Toyota Safety Sense стоимостью от 500 до 600 евро. В него входит ряд средств активной помощи водителю в аварийных ситуациях, которые раньше были доступны только для больших «Тойот».

Как сообщает Auto Express, в комплект Safety Sense входит система раннего предупреждения о столкновении, которая дает сигнал при опасном сокращении дистанции до автомобиля впереди. При резком торможении водителю приходит на помощь ассистент Pre Crash Brake Assist; если же почему-либо торможение не происходит, срабатывает полностью автономный аварийный тормоз. Он способен моментально остановить автомобиль на скорости до 30 км/ч, а при более высокой скорости смягчит силу удара.

Кроме того, в пакет входит система предупреждения об уходе со своей полосы движения, а также (только для Yaris) автоматическая корректировка дальнего и ближнего света в соответствии с дорожной обстановкой. Интересно отметить, что часть затрат на эти устройства в Европе компенсируется сразу же: страховые компании автоматически рассчитывают более низкий тариф для машин, оборудованных современными средствами безопасности. Из доступных в России моделей Toyota пакет Safety Sense недавно начали устанавливать на Auris, но в нашей стране заказать электронного помощника для хэтчбека пока нельзя.