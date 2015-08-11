Hyundai и Kia завалят рынок разнообразными «зелеными» моделями

В ближайшие три года Hyundai и Kia намерены вывести на рынок огромное количество новых гибридных и электрических автомобилей. Корейский тандем намерен занять лидирующие позиции в сфере «зеленого» автопроизводства.

Kia Soul EV Kia Soul EV

Kia Soul EV

В промежуток между 2016 и 2018 годами Hyundai и Kia выведут на мировые рынки целую плеяду экологически дружественных моделей. Среди них будут как гибридные, электрические и водородные версии уже существующих машин, так и совершенно новые автомобили, специально разработанные под гибридный привод, наподобие Toyota Prius. Предполагается, что к концу 2018 года корейский автогигант предложит около десяти различных «зеленых» моделей на все вкусы.

«В будущем мы станем лидерами по конкурентоспособности наших экологически дружественных автомобилей», — пообещал на пресс-конференции глава Hyundai Motor Чун Хо Ким.

гибрид Hyundai Sonata

плагин-гибрид Hyundai Sonata

новая гибридная модель Hyundai

новый электромобиль Hyundai

водородный Hyundai Tucson

гибрид Kia Optima

плагин-гибрид Kia Optima

электромобиль Kia Soul EV

новая гибридная модель Kia