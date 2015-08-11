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Hyundai и Kia завалят рынок разнообразными «зелеными» моделями
В ближайшие три года Hyundai и Kia намерены вывести на рынок огромное количество новых гибридных и электрических автомобилей. Корейский тандем намерен занять лидирующие позиции в сфере «зеленого» автопроизводства.
В промежуток между 2016 и 2018 годами Hyundai и Kia выведут на мировые рынки целую плеяду экологически дружественных моделей. Среди них будут как гибридные, электрические и водородные версии уже существующих машин, так и совершенно новые автомобили, специально разработанные под гибридный привод, наподобие Toyota Prius. Предполагается, что к концу 2018 года корейский автогигант предложит около десяти различных «зеленых» моделей на все вкусы.
«В будущем мы станем лидерами по конкурентоспособности наших экологически дружественных автомобилей», — пообещал на пресс-конференции глава Hyundai Motor Чун Хо Ким.
Согласно прогнозам, опубликованным Automotive News, список экологически чистых машин Hyundai-Kia в ближайшей перспективе выглядит так:
Часть из них уже существуют, и даже инновационный водородомобиль Hyundai Tucson FCEV доступен для лизинга в Южной Корее и США. Другие — такие, как новые гибриды — сейчас только разрабатываются. По данным инсайдеров, это будут родственные модели в кузовах лифтбек (наподобие Chevrolet Volt) на платформе нынешних Hyundai Elantra и Kia Forte, оснащенные 1,6-литровыми ДВС и электромоторами. Дизайнеры работают над яркой и нестандартной внешностью для них, чтобы выделить новинки из существующего модельного ряда компаний. Предполагается, что оба гибрида дебютируют в 2017 году. В том же году у Hyundai появится первый электромобиль, который, скорее всего, будет хэтчбеком или маленьким кроссовером.
Фото: Kia
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