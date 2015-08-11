Hyundai и Kia завалят рынок разнообразными «зелеными» моделями

В ближайшие три года Hyundai и Kia намерены вывести на рынок огромное количество новых гибридных и электрических автомобилей. Корейский тандем намерен занять лидирующие позиции в сфере «зеленого» автопроизводства.

Kia Soul EV

Kia Soul EVKia Soul EV
Kia Soul EV
Kia Soul EV 

В промежуток между 2016 и 2018 годами Hyundai и Kia выведут на мировые рынки целую плеяду экологически дружественных моделей. Среди них будут как гибридные, электрические и водородные версии уже существующих машин, так и совершенно новые автомобили, специально разработанные под гибридный привод, наподобие Toyota Prius. Предполагается, что к концу 2018 года корейский автогигант предложит около десяти различных «зеленых» моделей на все вкусы.

«В будущем мы станем лидерами по конкурентоспособности наших экологически дружественных автомобилей», — пообещал на пресс-конференции глава Hyundai Motor Чун Хо Ким.
Согласно прогнозам, опубликованным Automotive News, список экологически чистых машин Hyundai-Kia в ближайшей перспективе выглядит так:
  • гибрид Hyundai Sonata
  • плагин-гибрид Hyundai Sonata
  • новая гибридная модель Hyundai
  • новый электромобиль Hyundai
  • водородный Hyundai Tucson
  • гибрид Kia Optima
  • плагин-гибрид Kia Optima
  • электромобиль Kia Soul EV
  • новая гибридная модель Kia
Часть из них уже существуют, и даже инновационный водородомобиль Hyundai Tucson FCEV доступен для лизинга в Южной Корее и США. Другие — такие, как новые гибриды — сейчас только разрабатываются. По данным инсайдеров, это будут родственные модели в кузовах лифтбек (наподобие Chevrolet Volt) на платформе нынешних Hyundai Elantra и Kia Forte, оснащенные 1,6-литровыми ДВС и электромоторами. Дизайнеры работают над яркой и нестандартной внешностью для них, чтобы выделить новинки из существующего модельного ряда компаний. Предполагается, что оба гибрида дебютируют в 2017 году. В том же году у Hyundai появится первый электромобиль, который, скорее всего, будет хэтчбеком или маленьким кроссовером.

Фото: Kia
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые