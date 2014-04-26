Мотосезон в России: ехал медведь на байке… (ВИДЕО)

Bear Moto
Дачники, изможденные мегаполисом, едут за город, а рядом катит… медведь на мотоцикле. И поди пойми, человек это или косолапый, сбежавший из цирка и направляющийся, скажем, на байк-шоу в Севастополь.
Шутки шутками, но ролик, мгновенно ставший одним из хитов российского Youtube (всего за пару дней он набрал почти 1,5 млн просмотров), впечатляет едва ли не меньше известного видео с байкером-монстром из фильма «Хищник». Шок наверняка испытали иностранцы, часть которых пребывают в плену совершенно определенных стереотипов. Кадры, очевидно, постановочные, но от этого не менее смешные.
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