Мотосезон в России: ехал медведь на байке… (ВИДЕО)

Где покупать запчасти, а где этого точно не стоит делать

Со временем любой автомобиль потребует ремонта или апгрейда. Одни автовладельцы хотят заменить изношенные узлы или ремни, другие — ключевой агрегат вроде двигателя. В гонке за доступностью экономить на безопасности не стоит, надо лишь понять, где проходит эта тонкая грань. Ведь если еще лет 20 назад достать нужную запчасть было сложно, то сейчас другая проблема — изобилие выбора.