При взрыве в китайском Тяньцзине уничтожены сотни новых автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

Более 40 человек погибло и свыше 400 пострадало при серии взрывов в портовом контейнерном терминале с опасными веществами, сообщают СМИ. Масштаб детонаций демонстрирует видеоролик, сделанный очевидцем, и фотографии склада с начисто выгоревшими новыми автомобилями, опубликованные ресурсом CarNewsChina. Уничтоженные машины были импортированы в Китай и предназначались для северного региона страны.

Первыми в списке «жертв» идут Volkswagen Beetle. Рынок Поднебесной для немецких хэтчбеков невелик, и потому компания завозит их сюда, не забывая поднимать ценник и, соответственно, продвигать «жуков» под «премиальным соусом». Местный прайс на эффектные Volkswagen в переводе с юаней в доллары — только не падайте — от почти 30 000 до 51 500 долларов. Бесконечными рядами стоят «скелеты» Volkswagen Touareg. В изуродованных кузовах читаются черты Land Rover Discovery, к слову, не слишком популярных среди местной аудитории. Досталось и кроссоверам Renault Koleos, которые выпускаются в Южной Корее на предприятии Renault Samsung Motors.