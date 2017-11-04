Новую BMW M3 обогатят формульными технологиями

Легендарной M-«трешке» следующего поколения уготована гибридная силовая установка. Выиграет спорткар от радикальных нововведений или же проигрыш неминуем?

bmw_m3_3_1

За 30 лет жизни культовые снаряды BMW M3 и M4 (с недавних пор купе и кабриолеты несут четный индекс для дифференцирования от седана) прошли путь от атмосферных «четверок» к рядным 6-цилиндровым моторам и бешеному высокооборотному V8, завершив поиски техноистины «турбошестеркой» мощностью 431 л.с. Однако «эмка» следующего поколения готовит поклонникам небывалое откровение — подзаряжаемый гибридный привод! О новом витке развития спорткара сообщает издание The Detroit Bureau со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в компании.

Согласно первоначальным данным, M3, равно как и M4, по факту превратится в полноприводный автомобиль: ДВС по-прежнему будет вращать задние колеса, а вот передние отдадут на откуп электричеству. Не исключено, что на каждом колесе установят по электромотору, реализовав тем самым принцип управления вектором тяги. Баварцы могут пустить в ход также и формульные технологии: инсайдеры поговаривают о некоем подобии системы рекуперации кинетической энергии KERS. Прибавка составит примерно 100 Нм относительно 550 Нм у современных M3/M4. Запас хода на электротяге едва превысит 30 км.

С одной стороны, гибридизация позволит производителю вписаться в ужесточающиеся экологические рамки и улучшить «перформанс» автомобиля. С другой, возникает резонный вопрос о том, как сильно потяжелеет BMW. Широкое применение углепластика и алюминия в конструкции нынешних M-каров позволило скостить массу на целых 80 кг. Не вернется ли «жирок» у их преемников? Впрочем, аккумуляторные батареи становятся все легче и дешевле. Да и в компании напоминают о бесценности опыта, полученного в процессе создания «зеленых» BMW i3 и BMW i8.