УАЗ доработал Patriot

УАЗ к сентябрю начнет продажи обновленного Patriot. Автомобиль получил новые цвета кузова и дизайн колесных дисков, измененный интерьер и ряд других доработок. Компания обещает сдержать цену базовой версии на уровне 699 тыс. рублей.

UAZ Patriot

Дилеры Ульяновского автозавода намерены в конце августа начать продажи модернизированных UAZ Patriot по цене от 699 тыс. рублей. Компания предложила для модели новые цвета кузова, включая темно-серый и коричневый металлик. Кроме того, автомобиль отличается новым дизайном колесных дисков.

Автопроизводитель доработал и интерьер Patriot. Он будет оснащаться новой обивкой дверей и кресел, динамиками увеличенного диаметра в задних дверях и новыми высокочастотными динамиками в передних. УАЗ начал установку подлокотника для задних пассажиров, а также пневмоупора капота и бескаркасных щеток стеклоочистителей, сообщили в компании.

Техническая часть модели осталась без изменений. Автомобиль можно приобрести, как и раньше, с бензиновым двигателем объемом 2,7 л мощностью 128 л.с. или дизельным объемом 2,2 л, выдающим 113,5 л.с.

Генеральный директор автозавода Вадим Швецов, который также является основным владельцем группы Sollers, считает, что доработки повысят интерес к Patriot. Продажи новых автомобилей UAZ за семь месяцев 2015 года выросли на 8%, до 24,3 тыс. штук, а основные поставки пришлись на модель Patriot (почти 10 тыс. штук)

В настоящее время цена UAZ Patriot в зависимости от двигателя и комплектации составляет от 699 тыс. до 970 тыс. рублей, следует из данных компании.