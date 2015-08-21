Honda отказывается от использования прототипов

Обновленный Pilot стал первой моделью Honda, при разработке которой вообще не использовались физические прототипы. Со временем виртуальное тестирование будет применяться компанией все шире.

Сборка Honda Pilot в США

Показанный в мае этого года обновленный 2016 Honda Pilot стал первым образцом полностью компьютеризованного процесса разработки новых автомобилей. Как рассказал Automotive News глава завода Honda в штате Алабама Джефф Томко, при создании различных модификаций и комплектаций вседорожника компания смогла целиком отказаться от постройки прототипов, заменив их компьютерными моделями и отдельными деталями, изготовленными методом 3D-печати. Способ NPD (no prototype development — разработка без прототипов) будет развиваться и дальше; уже сейчас его применяют на нескольких новых моделях Honda и Acura.

«Разработка и тестирование автомобилей в виртуальном мире позволяют сэкономить значительные средства и время: например, новый Pilot мы выпустили на несколько месяцев раньше, чем ожидали», — пояснил Томко.

Ранее постройкой автомобилей-прототипов для американского производства занимался целый технический центр Honda в штате Огайо; теперь же он остался не у дел. Полностью виртуальное проектирование сейчас используется в компании для разработки новых поколений пикапа Ridgeline и минивэна Odyssey. Помимо этого в Японии таким же способом работают над новыми вариантами Acura TLX и местного компакта StepWgn. Обновленный Pilot, напомним, появится в России в конце 2015 — начале 2016 года.

Стоит отметить, что попытки перевести разработку и тестирование нововведений на виртуальные рельсы предпринимали и другие крупные производители: так, Ford и General Motors активно используют 3D-печать отдельных деталей и узлов. С другой стороны, несколько лет назад Toyota уже попыталась полностью перейти на цифровые прототипы, но столкнулась с большим количеством проблем и предпочла вернуться в «реальный мир».