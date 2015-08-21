Дилеры стали чаще закрывать автоцентры из-за падения продаж

Дилерская сеть в России с начала года уменьшилась на 268 автоцентров. Продавцы вынуждены закрывать салоны на фоне резкого падения рынка новых автомобилей. Самое значительное сокращение дилерской сети наблюдается у АВТОВАЗа. При этом некоторые автодилеры и в кризис открывают новые площадки.

Продажи новых легковых автомобилей падают несколько месяцев подряд на фоне резкого замедления спроса. Дилеры вынуждены пересматривать свои планы продаж, что приводит и к закрытию автосалонов. По данным издания «АвтоБизнесРевю», за 7 месяцев 2015 года в России приостановили работу 268 дилерских центров, что на 20% больше аналогичного показателя 2014 года.

Эксперты в ходе исследования выявили, что с начала года также открыто 229 новых салонов (-25% по сравнению в январем-июлем 2014 года). Вероятно, многие компании реализуют проекты, начатые еще в докризисное время. Дилеры полностью закрыли 102 автоцентра, еще 12 салонов работают теперь только в режиме сервисного обслуживания.

Сильнее всего пострадала дилерская сеть АВТОВАЗа. С января по настоящий момент она лишилась 36 дилерских центров, но при этом открыт 21 новый автосалон Lada. Из иностранных концернов быстрее всех теряет партнеров General Motors: сотрудничество с компанией прекратили 19 салонов. Также много закрытий в сетях Peugeot и УАЗ — по 15 точек (при этом открыто 24 новых автоцентра УАЗ).

Инвестиции в 30 новых автоцентров составили более 7 млрд рублей, а еще 139 площадок по продаже автомобилей открыты за счет смены бренда или расширения портфеля новыми марками. С начала года, в том числе, открыто 17 новых автоцентров Lifan, 15 — DongFeng, 14 — Chery, 18 — Datsun и 11 — GM-АВТОВАЗ.