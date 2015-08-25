Mercedes-Benz впервые показал новый кабриолет S-класса

Мировая премьера 2016 Mercedes-Benz S-Class Cabriolet состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне, но уже сейчас мы можем полюбоваться первым снимком премиального кабриолета.

2016 Mercedes-Benz S-Class Cabriolet

Роскошный кабриолет на основе последнего поколения купе Mercedes-Benz S-класса совершил онлайн-дебют: первый снимок распространен пресс-службой Daimler в преддверии оффлайновой премьеры, назначенной на середину сентября. Будущего соперника Bentley Continental GT Convertible, известного также под заводским индексом A217, засняли на фоне классического тезки, выпускавшегося с 1961 по 1971 год.

Фотографий с поднятым верхом нет, но из шпионских донесений мы знаем, что многослойный тканевый «софт-топ» новинки практически полностью повторяет очертаниями крышу купе S-класса, а также включает в себя полноразмерное заднее окно. Тем не менее купе и кабриолет различаются достаточно существенно: как и следовало ожидать, ради безопасности у последнего усилена рама лобового стекла и верхние части дверей, а крышка отсека для складного верха за подголовниками задних сидений поднимается двумя аэродинамическими «горбами». Конечно, пришлось пожертвовать и немалой частью 400-литрового багажника.

Ожидается, что новый кабриолет S-класса изначально предложат с 449-сильным битурбированным 4,6-литровым V8 (S500). Затем появится 577-сильная версия S63 от AMG, за которой наверняка последует и топовая S65, оснащенная фирменным 6,0-литровым V12 мощностью 620 л. с. Полный привод 4Matic получат не все версии. Что касается новейших технологий, то в них недостатка не будет: ожидаем еще более продвинутую «волшебную подвеску», наклоняющую автомобиль в поворотах, элементы автопилота, инфракрасный прибор ночного видения, а также полный набор атрибутов роскоши — от аудиосистемы Burmester до распыления парфюма на радость пассажирам и окружающим. Продажи нового Mercedes-Benz S-Class Cabriolet стартуют в первые месяцы 2016 года с европейскими ценниками в диапазоне от 140 000 до 280 000 евро.