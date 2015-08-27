Дилеры Lada начнут принимать заказы на Vesta в конце сентября

Официальные дилеры марки Lada начнут принимать заказы на новую Vesta после 25 сентября, когда стартует серийное производство автомобилей в Ижевске. Цена модели пока окончательно не определена. Завод планирует до конца года выпустить от 5 тыс. до 6 тыс. Lada Vesta.

Lada Vesta

Lada Vesta

АВТОВАЗ может в 2015 году собрать 5–6 тыс. Lada Vesta на своих мощностях в Ижевске. Автопроизводитель проведет церемонию запуска серийной сборки новой модели 25 сентября, а первые клиенты получат автомобили в конце ноября. Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон сообщил корреспонденту «За рулем.РФ», что дилеры Lada начнут принимать заказы на модель Lada Vesta сразу после старта серийного выпуска, в конце сентября.

Руководитель проекта XRAY Олег Груненков в ходе пресс-конференции на автосалоне в Москве напомнил, что Lada Vesta и Lada XRAY — это новый шаг в развитии АВТОВАЗа. «Мы меняем все: стиль, архитектуру, комплектации, отношение людей к производству — люди работают иначе. На одной нитке собираются автомобили под разными брендами, и АВТОВАЗ сейчас мультибрендовый завод, который производит четыре различных бренда: Lada, Nissan, Renault и Datsun», — сказал он. Комментируя вопрос гарантии на новые модели, господин Груненков отметил, что компания «планирует предложить дополнительный пакет на обслуживание до 4–5 лет на отдельные механизмы». «Наша задача выйти на 5 лет гарантии», — заявил руководитель проекта.

Также Олег Груненков отметил, что АВТОВАЗ готов менять комплектации моделей Lada в зависимости от пожеланий дилеров и потребителей.

Lada Vesta будет подготовлена для российских условий, в том числе за счет энергоемкой подвески, оцинкованного кузова, увеличенного бензобака. Выпуск модели стартует 25 сентября в Ижевске.