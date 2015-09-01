Renault второй раз за месяц повысила цены

Компания Renault рекомендовала официальным дилерам пересмотреть цены на новые автомобили. Автопроизводитель изменил цены на модели Logan и Sandero на 3%, а на Duster — на 1%. Ранее компания переписывала ценники 18 августа. Рост связан с курсом валют.

renault_logan_25_05_2015 Renault Logan

Renault Logan

Компания Renault, которая до августа постепенно снижала цены на свою продукцию, уже во второй раз за последние полмесяца пересматривает ценники на автомобили в сторону увеличения. Новые цены на Renault стали действовать с 25 августа, сообщил корреспонденту «За рулем.РФ» представитель компании.

Собеседник издания уточнил, что цены на Logan и Sandero выросли на 3%, а на Duster — на 1%. По данным автопроизводителя, в настоящее время модель Logan доступна по цене от 419 тыс. рублей, Sandero — от 399 тыс. рублей, а Duster — от 599 тыс. рублей. Компания с 18 августа уже поднимала цены почти на все модели в среднем на 3%.

«За рулем.РФ» ранее сообщал, что в конце июля компания рекомендовала дилерам снизить цены на модели Logan, Sandero и Sandero Stepway на фоне укрепления курса национальной валюты. Тогда некоторые версии подешевели сразу на 30 тыс. рублей.

Renault в середине года отменила плату для клиентов за доставку новых автомобилей до дилерских центров, что сделало автомобили доступнее для потенциальных клиентов. Renault в настоящее время предлагает на российском рынке Logan прошлого и нового поколений, Sandero, Sandero Stepway, Duster, Koleos, Fluence, Megane, Kangoo и Master.