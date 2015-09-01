Uber нанимает на работу знаменитых автохакеров

Исследовательское подразделение такси-сервиса Uber переманило к себе двух программистов, осуществивших этим летом успешный взлом бортового компьютера Jeep Cherokee. Задачей хакеров будет разработка систем защиты от автомобильных кибератак.

Автомобиль с эмблемой Uber

Вышедший в июле этого года в журнале Wired материал о дистанционном перехвате управления Jeep Cherokee программными методами произвел эффект разорвавшейся бомбы. Автопроизводители дружно выступили с заявлениями о повышении мер безопасности, американский Конгресс принялся обсуждать федеральный закон о защите от киберугроз в автомобильной сфере, началось создание международного консультативного совета... Только что стало известно еще об одном последствии нашумевшего эксперимента: хакеров пригласили на высокооплачиваемую работу в области безопасности.

Как сообщает Reuters, сотрудник Twitter Чарли Миллер и специалист по безопасности в фирме IOActive Крис Валасек приняли предложение о переходе в Uber Technologies Inc., исследовательское подразделение международной компании Uber, главное направление деятельности которой — сервис, объединяющий такси, частных водителей и их клиентов. Помимо этого Uber активно инвестирует в новаторские проекты, в том числе такси-сервисы на основе беспилотных автомобилей, а следовательно высококвалифицированным специалистам с громким именем будет чем заняться.

Стоит отметить, что над вопросами безопасности беспилотников (в том числе их защиты от перехвата управления со стороны злоумышленников) работает множество лучших умов. Тот же Uber недавно нанял для изучения этих проблем около сорока научных сотрудников американского университета Карнеги-Меллон, а также заключил договор о партнерстве с университетом штата Аризона.