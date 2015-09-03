Китайский Citroen скопировал Volkswagen

Не пробегал ли здесь «Фолькс»?.. На самом деле новому Citroen C4 удастся избежать язвительных аналогий, поскольку он спроектирован для Поднебесной, достигшей высот в автомобильном «клонировании».

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Передок нового Citroen C4 действительно смахивает на «лицо» фольксвагеновских моделей вытянутой оптикой и скошенным бампером, однако на этом аналогии с немецким конкурентом заканчиваются. Высокая важность дебютанта автосалона в Чэнду не вызывает сомнений, особенно в свете того, что предшественник C-Quarte, выпускающийся на мощностях Dongfeng-Citroen, удерживает почти 30% годового объема продаж автомобилей совместного предприятия на территории Поднебесной.

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В модельной линейке C4 займет строчку между C-Elysee, делящим платформу с Peugeot 301, и более крупным седаном C4 L — фактически европейским хэтчбеком «си-четыре», которому в Шанхайском дизайн-центре «двойного шеврона» пририсовали багажник. Но если вышеупомянутая парочка выстрелила дуплетом в 2012 году, то C-Quarte представляет собой адаптированный C4 первого поколения и пребывает в строю с 2008 года.

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О новинке сведений немного. Производитель сообщает, что автомобиль «специально разработан» для местного рынка. Но какая модель легла в основу, пока неизвестно. Ее длина равна 4,55 м. Двигатель — бензиновый 3-цилиндровый с турбонагнетателем объемом 1,2 л, выдающий 130 л.с., либо атмосферник «один и шесть» в 117 л.с. Выпуск будет продолжен на заводе в Ухане.