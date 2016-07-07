Водительские права предлагают разделить на профессиональные и любительские

«Гильдия автошкол» обратилась к властям с инициативой разделить обучение вождению на базовый курс — для рядовых автовладельцев, и продвинутый — для будущих водителей такси, общественного транспорта и грузовиков. Инициативу автошкол собираются рассмотреть в парламенте.

С 2014 года все выпускники автошкол, которые успешно проходят испытания в ГИБДД, получают профессиональные водительские удостоверения. Председатель правления НП «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев уверен, что это в корне неверно: обучение вождению должно состоять из базового курса — для обычных автолюбителей, и продвинутого —для будущих водителей такси, общественного транспорта и грузовиков. Как он рассказал «За рулем.РФ», 93% получающих права никогда не будут заниматься профессиональной водительской деятельностью, поэтому усложненная программа автошкол, подразумевающая именно профессионализм будущих выпускников, не нужна. Зачем столько часов посвящать охране труда, грузоперевозкам и т. д., когда вместо этого можно сосредоточиться на более нужных практических моментах, на которые из-за перегруженности обязательного курса не хватает времени. В результате после окончания автошколы водители слабо владеют практическими навыками. Так, получив права, некоторые записываются на курсы, где обучаются тому, как держать скорость в потоке, ездить в темное время суток и т.д., потому что навыков, полученных в автошколе, не хватает.

В европейской практике, для того чтобы считаться профессионалом, необходимо соответствовать ряду условий, в частности, иметь определенный безаварийный стаж. Там только после двух-трех лет стажа без нарушений водитель может сдать экзамены на получение профессиональных прав.

Напомним, в России утверждены модульные программы подготовки водителей. Есть базовый модуль, который при первичном обучении изучают все, он самый объемный и рассчитан на 84 часа. И есть специальные блоки. Если у человека не было прав, то ему положено пройти полный курс обучения.

Председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений Ярослав Нилов рассказал «За рулем.РФ», что инициатива автошкол будет рассмотрена в парламенте. Сам он не может дать однозначной оценки данному предложению, полагая, что сначала его должны обсудить специалисты: ГИБДД, Минтранс, юристы и т.д. Следует разобраться, почему на дорогах страны происходят страшные аварии с участием общественного транспорта. Влияет ли на аварийность подготовка водителей? Вероятно, полагает он, следовало бы уделить больше внимания тем водителям, которые профессионально занимаются перевозкой большого числа людей. Но прежде все-таки следует выяснить, что именно чаще является причиной аварий — плохие дороги, неисправные транспортные средства, бесшабашное поведение водителей или их недостаточная профессиональная подготовка?

Также недавно мы писали, что в программе обучения автошкол может появиться «час трезвости» — урок, на котором будущим водителям расскажут о влиянии алкоголя на организм, представят статистику и с помощью специальных очков продемонстрируют, как меняется поведение водителей после употребления спиртных напитков.